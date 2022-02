Prvi put ovdje šetam, iskreno nisam ni znala da je jezero onečišćeno i prazno, priča nam Nikolina koju smo zatekli u pratnji mladića kako šeta oko Trakošćanskog jezera podno predivnog dvorca iz 13. stoljeća.

- Bila sam u blizini davno dok sam bila još mala, a tek smo sad evo uhvatili malo slobodnog vremena pa napravili đir. Bili smo i gore u dvorcu. Smrad mulja se osjeća, nismo baš oduševljeni, a prije nije bilo prilike da dođemo. No i dalje je fora - rekla nam je Nikolina.

Danas je to čarobno jezero puno crnog mulja, koji nažalost ne ostavlja tako čaroban prizor. Čišćenje jezera podno Dvora Trakošćan na koje se čekalo desetljećima, napokon je krenulo 1. prosinca prošle godine.

- Svojedobno su to Draškovići čistili svakih par godina, a nakon njihovog odlaska ispostavilo se da se jezero nije čistilo više od 60 godina. Radovi su krenuli, ali ne vjerujemo da će biti gotovi do kraja godine prema planu, sve to ovisi o vremenskim uvjetima. Danas pada kiša, a to će se sutra itekako osjetiti - priča nam Mario Borovec iz Muzeja Dvor Trakošćan, dodajući kako su radnici počeli od gornje strane od Macelja graditi pristupnu cestu.

U jezeru preko dva metra mulja

- U jezeru vam ima više od dva metra mulja. Sve ovisi koliko brzo će se sušiti, a radnici trebaju ući i s mehanizacijom. Ima tu puno posla, petnaestak milijuna kuna je procjena vrijednosti projekta, a kad vam se još zbroje pripremni i ostali radovi, to neće biti jednostavno. Može se dogoditi da na nekim mjestima bude i više mulja od očekivanog - kaže nam Borovec, naglašavajući kako je dosad proteklo premalo vremena da bi vidjeli kako će muljevito jezero utjecati na dolazak turista.

Vađenje mulja mogla bi biti nova atrakcija turistima

Iz Muzeja su zasad pozitivni što se tiče posjetitelja, premda je u ovo doba godine uobičajeniji manji broj turista. Ipak, kažu nam kako bi promatranje radova na jezeru moglo biti zanimljivo turistima.

- Mislim da će za mjesec-dva kad intenzivnije krenu radovi to biti i svojevrsna atrakcija. Turistima bi moglo biti zanimljivo gledati na koji način se vadi mulj. Smrad se osjeti, ali većina ljudi ovdje se slaže da su radovi konačno trebali krenuti - dodaje.

- Bilo je krajnje vrijeme da to krene, sve se planira nekih 5-6 godina. Po količini mulja, od jezera se počela stvarati močvara. Ulazak na šetnicu uz jezero ionako je besplatan, a ljudi će neovisno o tome uvijek rado dolaziti u dvorac - zaključuje Borovec.

Pri povratku smo susreli i dvoje stranih turista, koji isto nisu bili upoznati s trenutnim stanjem jezera. Ipak, zaputili su se upravo prema dvorcu, a koji sam po sebi ima bogatu povijest nasljeđivanja. Posljednje je bio u posjedu obitelji Drašković, čije su se generacije odselile u Austriju 1944. Dvorac je ubrzo nakon toga nacionaliziran.