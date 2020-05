Razlozi uhićenja: Rimac terete i za malverzacije s poticajima

Danas je u USKOK-u dovršeno ispitivanje svih jučer uhićenih. Do sada su nakon davanja iskaza u USKOK-u pušteni da se brane sa slobode Krunoslav Jakupčić i Ivan Melvan iz Hrvatskih šuma, Josip Ravlić, Ana Mandac, pomoćnica ministra gospodarstva, a neslužbeno se doznaje da će USKOK za Josipu Rimac tražiti određivanje boravka u istražnom zatvoru.

Protiv 13 osumnjičenika policija je podnijela kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) zbog sumnje da su počinili i poticali kaznena djela trgovanja utjecajem, zloporabe položaja i ovlasti, davanja mita, davanja mita za trgovanje utjecajem i primanje mita.

PNUSKOK, Služba Osijek, proveo je u koordinaciji s USKOK-om višemjesečno kriminalističko istraživanje nad 13 osoba zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta. Radi se o hrvatskim državljanima, dok su II.- i III.-osumnjičeni dvojni državljani Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine, objavili su u MUP-u.

Priopćenje MUP-a donosimo u cijelosti.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja:

1. da su se u razdoblju od početka 2019. godine pa do kraja svibnja 2020. godine, I.- osumnjičena (1980.), II.-osumnjičeni (1965.) i III.-osumnjičeni (1985.) dogovorili da će u cilju pribavljanja značajne nepripadajuće dobiti trgovačkom društvu u vlasništvu II.-osumnjičenog, I.-osumnjičena koristeći svoj položaj dužnosnika u Ministarstvu uprave, poduzeti sve radnje da navedenom društvu, unatoč neispunjavanju svih propisanih uvjeta, osigura dobivanje dozvola, uvjerenja i sklapanje ugovora. Navedeno je bilo potrebno trgovačkom društvu za izgradnju, puštanje u rad, proizvodnju i prodaju električne energije za Vjetroelektranu Krš-Pađene. U zamjenu za poduzete radnje, II.-osumnjičeni i III.-osumnjičeni obećali su I.-osumnjičenoj davanje znatne imovinske koristi kroz sklapanje police osiguranja za vjetroelektranu, pri čemu bi I.-osumnjičena dobila proviziju od iznosu od 45 tisuća eura, s obzirom da bi prilikom sklapanja police kao agent osiguranja bio njen član obitelji. U okviru takvog dogovora, I.-osumnjičena je poduzimala niz radnji prema predstavnicima državnih tijela i pravnih osoba, a kako bi pogodovala trgovačkom društvu II.-osumnjičenog.

Tako postoji sumnja da je I.-osumnjičena koristeći položaj i autoritet dužnosnice u jednom ministarstvu i raspolažući informacijama koje su joj učinjene dostupnima tijekom obavljanja službe, od 25.11.2019. do 13.12.2019. godine, u nekoliko navrata zatražila od nadležnog ministarstva žurnu izmjenu, odnosno stavljanje van snage važeće odluke prema kojima je trgovačko društvo II.-osumnjičenog bilo dužno platiti dospjele naknade za pravo služnosti u iznosu od 6,9 milijuna kuna. Plaćanje navedenog iznosa naknade, predmetno trgovačko društvo izbjegavalo je platiti još od travnja 2015. godine iako je cijelo vrijeme koristilo zemljište kao da ima osnovano pravo. Stavljanjem važećih odluka van snage, I.-osumnjičena bi navedenom trgovačkom društvu omogućila da se na njega primjene uredbe i pravilnici koji su u međuvremenu stupili na snagu i prema kojima su uvjeti plaćanja i izračun naknade za služnost povoljniji. Time bi se predmetnom trgovačkom društvu omogućilo plaćanje znatno manjeg iznosa naknade služnosti i to u iznosu od oko milijun kuna.

Koristeći položaj i utjecaj dužnosnice u jednom ministarstvu od prosinca 2019. do kraja travnja 2020. godine, od IV.-osumnjičenog (1957.), kao predsjednika uprave javnog poduzeća ovlaštenog za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u RH i V.-osumnjičenog (1957.), kao voditelja podružnice u navedenom javnom poduzeću, zatražila žurno povlačenje negativnih mišljenja i obračuna štete danih na tehničkim pregledima za izdavanje uporabnih dozvola koje je njihovo javno poduzeće prethodno dalo za izgrađeni dio vjetroelektrane trgovačkom društvu u vlasništvu II.-osumnjičenog, investitoru u izgradnji vjetroelektrana. Iako je predmetno javno poduzeće protiv predmetnog trgovačkog društva ranije podiglo tužbu za naknadu štete nastale prilikom izgradnje pristupnih cesta potrebnih za izgradnju vjetroelektrane, a s čime je I.-osumnjičena bila upoznata, IV.- i V.-osumnjičeni pristali su i osigurali da se prethodno dana negativna mišljenja povuku. Temeljem toga osigurali su trgovačkom društvu II.-osumnjičenog da, unatoč neispunjenju uvjeta, s nadležnim ministarstvom sklopi ugovor o osnivanju prava služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i time zadovolji jedan od uvjeta za izdavanje uporabnih dozvola, koje je potom i ishodovalo.

U razdoblju od prosinca 2019. do 18. svibnja 2020. godine, VI.-osumnjičeni (1959.) je kao predsjednik Upravnog Vijeća pravne osobe s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti, na traženje I.-osumnjičene, trgovačkom društvu II.-osumnjičenog omogućio stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije te time i isplatu veće cijene za isporučenu električnu energiju na način da je osigurao donošenje akata. Time je trgovačkom društvu omogućeno da cijena isporučene energije fakturirana drugom trgovačkom društvu naraste s 43 na 94 EUR/mW, odnosno za 118 posto.

2. Da je od početka veljače do svibnja 2020. godine I. –osumnjičena temeljem dogovora sa VII.-osumnjičenim (1989.) i VIII.-osumnjičenim (1962.), osnivačima trgovačkih društava, izvršila utjecaj na predstavnike nadležnog ministarstva kako bi se osigurala izmjena Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na način da se u tekstu navedene uredbe smanji broj potrebnih uvjetnih grla stoke po hektaru krškog pašnjaka, produlji rok za izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla s hektarima zemljišta sa šest mjeseci na dvije godine, smanji ograničenje najveće površine šumskog zemljišta, kao i da se poveća iznos poticaja. Na taj način bi se njihovim trgovačkim društvima koja se bave uzgojem i prodajom stoke, omogućilo dobivanje znatno većeg iznosa državnih poticaja i potpora, kao i mogućnost zakupa veće površine zemljišta. Također se sumnja da je I.-osumnjičena izvršila utjecaj XI.-osumnjičenu (1982.), kako bi koristeći činjenicu da je načelnica jedne općine osigurala raspisivanje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, krških-pašnjaka na području Gračaca na način da prilagodi natječaj te da u natječaj budu uvrštene upravo zemljišne čestice koje odgovaraju potrebama VII.- i VIII.-osumnjičenog. Tako prilagođenim natječajem bi upravo njihova trgovačka bila izabrana na natječaju.Za navedene radnje, VII.-osumnjičeni je obećao I.-osumnjičenoj veći novčani iznos, kao i prijenos vlasništva na građevinskom zemljištu na području Rogoznice, površine 10.000 m2 te davanje većih novčanih iznosa trećim osobama koje će biti uključene u realizaciju njihovog cilja.



Tako je I.-osumnjičena u cilju ostvarenja tog dogovora: tijekom ožujka 2020. godine od X.-osumnjičene (1985.), dužnosnice u jednom ministarstvu, zatražila da koristeći svoj utjecaj osigura izmjene pravnog akta koji regulira zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje bi „išle na ruku“ VII.- i VIII.-osumnjičenima, pritom je obećavši novčanu nagradu. S ciljem realizacije takvog dogovora, X.-osumnjičena je s I.-osumnjičenom dogovorila angažman trećih osoba koje će tijekom postupka e-savjetovanja navedenih izmjena davati komentare u skladu s potrebama VII.- i VIII.-osumnjičenog budući da se veći broj istovjetnih komentara ne bi mogao ignorirati u postupku. Potom je X.-osumnjičena svojim utjecajem trebala osigurati da se uprave te primjedbe i komentari usvoje u konačnom nacrtu zakonskog akta.

Tijekom ožujka 2020. godine zatražila od IX.-osumnjičenog (1965.) da utječe na XI.-osumnjičenu (1982.), načelnicu jedne općine s kojom je rodbinski povezan, kako bi osigurala raspisivanje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, krških pašnjaka za potrebe VII. i VIII.-osumnjičenog, a na što je XI.-osumnjičena i pristala za neutvrđenu novčanu naknadu.

3. Da je u razdoblju od rujna 2019. do kraja svibnja 2020. godine, I.-osumnjičena koristeći svoj položaj i utjecaj dužnosnice u jednom ministarstvu zatražila od XIII.-osumnjičene (1972.), inače dužnosnice u drugom ministarstvu, da poduzme sve potrebno kako bi osigurala, neovisno o ispunjavanju uvjeta, bespovratne potpore obrtu u vlasništvu XII.-osumnjičenog (1985.) s kojim je I.-osumnjičena obiteljski povezana, a na što je XIII.-osumnjičena i pristala. Temeljem toga obrtu u vlasništvu XII.-osumnjičenog isplaćena su bespovratna sredstva u iznosu od oko 185 tisuća kuna. Zauzvrat za posredovanje, I.-osumnjičena je angažirala XII.-osumnjičenog prilikom izvođenja unutarnjih radova na nekretnini u njenom vlasništvu, po znatno nižim cijenama od stvarnih.Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici predali su pritvorskom nadzorniku 11 osumnjičenih osoba, dok su dvojica osumnjičenih (II.- i III.-osumnjičeni) trenutačno nedostupni redarstvenim vlastima Republike Hrvatske.

USKOK objavio rješenje o pokretanju istrage

Zajedno s MUP-om oglasio se i USKOK, koji je objavio doneseno rješenje o provođenju istrage protiv 13 okrivljenika.

Donosimo ga u cijelosti:

USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv 13 hrvatskih državljana (1980., 1965., 1985., 1957., 1957., 1959., 1989., 1962., 1965., 1985., 1982., 1985., 1972.) od kojih dvojica uz hrvatsko imaju i državljanstvo Bosne i Hercegovine, zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela trgovanja utjecajem, davanja mita za trgovanje utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti te davanja i primanja mita. (30. 5. 2020.)

Osnovano se sumnja da su se, od početka 2019. pa do 29. svibnja 2020., u Zagrebu, I. okr. kao državna tajnica u Ministarstvu uprave, II. i III. okr. kao stvarni voditelji poslovanja jednog trgovačkog društva, dogovorili da tom društvu pribave znatnu nepripadnu dobit na način da I. okr., koristeći se svojim položajem i društvenim utjecajem, poduzme sve potrebne radnje da tom društvu kao investitoru izgradnje Vjetroelektrane na području Općine Ervenik i Grada Knina, unatoč neispunjavanju svih propisanih uvjeta, osigura dobivanje dozvola, uvjerenja i sklapanje ugovora koji su potrebni za izgradnju, puštanje u rad, proizvodnju i prodaju električne energije. Zauzvrat je od II. i III. okr. zatražila da u poslovima osiguranja Vjetroelektrane angažiraju posrednika u osiguranju po njenom izboru koji će posredovati u zaključenju police osiguranja između trgovačkog društva i osiguravajućeg društva u kojem je zaposlena njena sestra, pri čemu će dio provizije za posredovanje u osiguranju od oko 45.000 eura pripasti I. okrivljenoj. Potom je, u realizaciji dogovora, I. okr. poduzimala niz radnji radi pogodovanja navedenom trgovačkom društvu u postupcima kod Ministarstva državne imovine, Hrvatske energetske regulatorne agencije i Hrvatskih šuma d.o.o., na štetu Republike Hrvatske.

Nadalje se osnovano sumnja da je I. okr., od početka veljače do 29. svibnja 2020., u Zagrebu, Kninu i Gračacu, s VII. i VIII. okr. osnivačima više trgovačkih društava, dogovorila da će u cilju pribavljanja značajne nepripadne dobiti tim trgovačkim društvima, koristeći svoj položaj i društveni utjecaj posredovati prema X. okr., šefici Kabineta ministrice u Ministarstvu poljoprivrede i članici Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, kako bi za novčanu nagradu koju bi njih dvije dobile osigurala izmjene Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na način da se navedenim društvima omogući dobivanje znatno većeg iznosa državnih poticaja i potpora kao i mogućnost zakupa veće površine zemljišta. Nakon toga je VII. okr. predao I. okr. točno neutvrđeni iznos novca za nju te najmanje 10.000 eura za X. okr., a koji iznos je potom ona predala X. okr. te joj prenijela da će joj po izmjeni Uredbe VII. okr. isplatiti dodatnih 500.000,00 kuna. Također su se dogovorili da će I. okr. posredstvom IX. okr. izvršiti utjecaj na XI. okr. načelnicu općine Gračac kako bi osigurala raspisivanje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Gračaca tako da prilagodi natječaj interesima društava VII. i VIII. okr. te kako bi upravo navedena društva bila izabrana na natječaju, kao i da u natječaj budu uvrštene upravo zemljišne čestice koje odgovaraju njihovim potrebama. Zauzvrat je VII. okr., u dogovoru s VIII. okr., obećao I. okr. veći novčani iznos kao i prijenos vlasništva na građevinskom zemljištu površine 10000 m2 te davanje većih iznosa novca trećim osobama koje će biti uključene u realizaciju njihovog dogovora. Tako je, sukladno dogovoru, VII. okr. predao I. okr. neutvrđeni iznos novca koji je ona predala IX. okr. koji je dio zadržao za sebe, a najmanje 10.000 eura je predao XI. okrivljenoj.

Osim toga se osnovano sumnja da je, od rujna 2019. do 29. svibnja 2020., I. okr. koristeći svoj položaj i društveni utjecaj, od XIII. okr. pomoćnice ministra u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, zatražila da poduzme sve potrebno kako bi se u postupku dodjele bespovratnih potpora tog Ministarstva u sklopu jednog programa za 2019. godinu, obrtu u vlasništvu XII. okr., te jednom društvu i klesarskom obrtu s čijim osnivačima i vlasnicima je obiteljski i prijateljski povezana, osigurale bespovratne potpore neovisno o njihovom ispunjavanju svih propisanih uvjeta. Na to je XIII. okr. pristala te je omogućila da Ministarstvo tom društvu i klesarskom obrtu dodijeli potpore u najvišem iznosu od po 200.000 kuna svakome, a obrtu XII. okr. dodijeli bespovratnu potporu od 185.449,60 kuna. Sukladno dogovoru s I. okr., kao protuuslugu, XII. okr. je od ožujka do svibnja 2020. godine izvodio radove u kući koja je u njenom stvarnom vlasništvu po znatno manjoj cijeni od stvarne vrijednosti izvedenih radova. Nakon toga je I. okr. ponovno, sukladno dogovoru s XII. okr., tijekom svibnja 2020. godine zatražila od XIII. okr. da XII. okr. osigura daljnje dobivanje bespovratne potpore Ministarstva gospodarstva za 2020. godinu.