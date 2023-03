Murganić: Dvoranu nazvati po Katarini Zrinski, prihvaćamo prijedlog Selak o Kati Šoljić

Klub HDZ-a uputio je u službenu proceduru da se jedna od dvorana u Hrvatskom saboru zove po Ani Katarini Zrinski, a Klub prihvaća i prijedlog predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova Marije Selak Raspudić da se jedna dvorana u Saboru nazove po Kati Šoljić.

Istaknula je to u petak u izjavi novinarima u ime Kluba HDZ-a saborska zastupnica Nada Murganić.

'Ana Katarina Zrinski je kao značajna povijesna ličnost djelovala u ono vrijeme kada su se također vodile borbe za slobodu hrvatske države. Za ono vrijeme vrlo napredna obrazovana žena, diplomatkinja, književnica, pjesnikinja. Pretrpila je hrabro tragedije svoje obitelji i svoje djece. A Kata Šoljić - majka hrabrosti, članica HDZ-a, žena koja je dala najviše što može jedna majka, jedan od najvećih doprinosa za slobodu Hrvatske i ima duboko poštovanje nas u Hrvatskoj demokratskoj zajednici", rekla je Murganić.

Zajednica žena "Katarina Zrinski" je organizacija žena Hrvatske demokratske zajednice. Osnovana je u Splitu 20. veljače 1999. godine. Unutar Hrvatske demokratske zajednice Zajednica žena ima status zasebne organizacijske cjeline, ali nema status pravne osobe. Ona okuplja žene unutar stranke kao i žene koje prihvaćaju programska načela HDZ-a.

Temeljna zadaća jest jačanje položaja žena unutar HDZ-a i određivanje političkih stajališta njezinih članica u odnosu na temeljna društvena pitanja hrvatskog društva.

Murganić je komentirala i zakon o osobnoj asistenciji. Istaknula je kako je Zakon o osobnoj asistenciji dobro prihvaćen pošto je riječ o jednom velikom iskoraku za osobe s invaliditetom putem kojeg im se omogućava socijalno uključivanje.

"Što se tiče roditelja njegovatelja i njihovo djece, sigurno će se o tome još raspravljati, a jučer je ministar Piletić rekao da razmišlja da se taj raspon sati poveća. Ovo je jedan od rijetkih zakona koji je nakon javnog savjetovanja primio značajan broj primjedbi, no podržala ga je pravobraniteljica i savezna udruga osoba s invaliditetom", kazala je Murganić.

Murganić je podsjetila kako je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić jučer najavio da će se obuhvat broja osoba koje koriste osobne asistente povećati.

"Ići ćemo u tragu zadovoljavanja svih potreba. Ministar je najavio da će se obuhvat sadašnjeg broja osoba koje koriste osobne asistente povećati sa 497 po trenutnom prijedlogu do 1000, a predviđa da bi taj obuhvat do konačnog prijedloga zakona bio na 2000. Konkretno koliko to znači za koju korisničku skupinu će znati ona komisija koja će to i utvrđivati", zaključila je.

