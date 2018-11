Murganić preskočila domaću zadaću pa je pekla kolače

Budući da je danas dan djece ja bih za promjenu preskočila domaću zadaću i odmah prešla na pečenje kolača, kazala je nasmijana ministrica Nada Murganić pri posjeti udomiteljske obitelji tj. supružnika Kristine i Ivice Britvec iz Bakra gdje je s njihovim posvojenim i udomljenim djetetom provela dan.

Naime, ministrica demografije na jedan dan odlučila je zamijeniti uloge i postati dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi povodom svjetskog Dana djece obitelji, mladih i socijalne politike.

- Ovo je jedna jako lijepa gesta i reklama za sve ljude koji žele postati udomitelji, za što treba puno strpljenja i upornosti - kazali su tom prilikom supružnici Britvec, kojima je nakon položenog tečaja trebalo nekoliko mjeseci da posvoje tj. udome djecu.

- Cilj nam je promovirati i osvijestiti prava djece i zato je dobro da s njima razgovaramo te prihvatimo njihove interese i ideje. U to ime također smo izdvojili 117 milijuna kuna za kapitalnu pomoć vrtićima kao i 300 milijuna iz Europskog fonda za zapošljavanje novih odgojitelja i programa. Isto tako smo aktivirali i vijeće za djecu te se jako zalažemo da zažive dječji proračuni - kazala je Murganić dodajući da trenutno u Hrvatskoj imamo tradicionalno udomiteljstvo koje nije zadovoljavajuće, čiji prosjek čine udomitelji od oko 55 godina što je demotivirajuće.

Prepoznavši da su potrebe veće, Ministarstvo demografije krenulo je s novim zakonom koji će poticati udomljavanje na više načina.

- Želimo širiti udomiteljstvo u područjima gdje ono nije zaživjelo te omogućiti da se udomljavanje vrši i kao zanimanje. Stoga smo odlučili povećati naknade za tradicionalno udomljavanje s bivših 300 do 500 na 2500 kn dok će oni koji se odluče udomljavanjem baviti kao zanimanjem primati od 5500 do 6500 kn, a na to bi primali i doprinose iz prava mirovinskog i zdravstvenog sustava. Tim zakonom koji na snagu stupa 1. siječnja nove godine kanimo potaknuti i povećati broj mlađih udomitelja - objašnjava kampanju za promicanje udomiteljstva Murganić.

Cilj je, dodaje, ostanak što manje djece u ustanovama, koje su, smatra dobre, ali ne zadovoljavaju u potpunosti ono što je svakom djetetu najpotrebnije, a to je topao obiteljski dom.

Trenutno u Hrvatskoj imamo oko 1200 udomiteljskih obitelji koje skrbe o djeci.

Pripremali predstavu

Također, za posvajanje je spremno njih 170 djece, a na godinu ih se prosječno usvoji između 100 do 126.

- Pri posvajanju dijete zaista treba ostati bez roditeljske skrbi i takva odluka je vrlo odgovorna, teška i vrlo emotivno stresna za dijete koje tim činom gubi vezu s biološkim roditeljima. Kod tih odluka puno se i predano promišlja i to je razlog što posvajanje iziskuje određeno vrijeme koje se nekima čini predugo. Treba uzeti u obzir da su neka od te djece punoljetna i ne žele biti posvojena, a neka imaju teže psihofizičke okolnosti pa i to otežava okolnosti - objasnila je Murganić nesrazmjer registriranih posvojitelja (kojih trenutno u Hrvatskoj ima 1003) i djece kao i opće mišljenje da je posvajanje dugotrajan i težak posao.

Nakon posjete obitelji Britvec, ministrica se uputila u Centar za pružanje usluga u zajednici “Izvor” u Selcu, koji ovih dana slavi 100 godina rada, a gdje se družila s djecom u pripremi dječje predstave te izradi figurica u keramičarskoj radionici.

Ministrica je tako iz prve ruke vidjela kako funkcionira takav oblik skrbi, što će joj, kaže, pomoći u daljnjoj borbi za prava i zaštitu djece.

Tema: Hrvatska