AKCIJA OSJEČKE POLICIJE

Muškarac (28) prevario 59 ljudi preko interneta: Otvorio web shop, a robu nije isporučivao...

Piše HINA,
Muškarac (28) prevario 59 ljudi preko interneta: Otvorio web shop, a robu nije isporučivao...
ILUSTRACIJA | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Roba je kupovana preko fiktivne tvrtke, koja je kupcima izdavala čak i račune za kupljenu robu, ali naručena i plaćena roba nikada nije stigla do kupaca

Osječko-baranjska policija uhitila je 28-godišnjeg prevaranta koji je neisporučivanjem predmeta naručenih i plaćenih preko interneta više od 50 građana oštetio za 200 tisuća eura, izvijestila je policija u srijedu.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je prevarom do sada oštećeno 59 osoba, koje su putem interneta i otvorenih web stranica za prodaju kupovali razne predmete. Uz ostalo, radilo se o saunama, poslovnim i stambenim kontejnerima, pergolama i drugim skupim stvarima, pa je ukupna šteta dosegnula čak 200 tisuća eura, napominju u policiji.

Roba je kupovana preko fiktivne tvrtke, koja je kupcima izdavala čak i račune za kupljenu robu, ali naručena i plaćena roba nikada nije stigla do kupaca.

Osim osumnjičenog 28-godišnjeg hrvatskog državljanina, u prijevari je sudjelovala i 29-godišnja strana državljanka. Nju su policijski službenici prije uhitili te je, kao i 28-godišnjaka, kazneno prijavili za višestruke prijevare u gospodarskom poslovanju, zbog čega im je određen istražni zatvor. 

U policiji ističu kako je kriminalističko istraživanje ove prijevare nadišlo granice Osječko-baranjske županije te da je sporna stranica ugašena, ali s obzirom na učestalost ovakvih prijevara pozivaju građane da provjere web stranicu preko koje kupuju.

Građane također podsjećaju da, u cilju sprječavanja računalnih prijevara, podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.

