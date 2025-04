Muškarac (32) vozio s 3,59 promila u Varaždinu: Uhitili ga, slijedi mu 'paprena' kazna

Varaždinska policija je uhitila u srijedu pijanog vozača (32) u ranim jutarnjim satima na Trgu Ivana Perkovca, javila je varaždinska policija. Zaustavila ga je prometna policija redovnom kontrolom oko 4.40 sati

Muškarac je bio pod utjecajem alkohola od 3.59 promila. Također su utvrdili da je isti višestruki počinitelj prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te da upravlja vozilom za vrijeme dok mu je oduzeta vozačka dozvola. Zbog toga je uhićen i priveden u Policijsku upravu varaždinsku do dovođenja na sud.

Također je od njega privremeno oduzeto vozilo kojim je upravljao. Navedeni je istog dana doveden sucu Općinskog suda u Varaždinu koji mu je odredio zadržavanje do 7 dana. Za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu do 5 300 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zaštitna mjera u trajanju do 15 mjeseci.