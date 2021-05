Zadarska policija je u ponedjeljak iza ponoći dobila dojavu da je u Zemuniku Donjem muškarac (41) u neregistrirani Golf ugurao djevojku (18). Odmah su krenuli u potragu i našli ih dva sata kasnije na području Poličnika.

U mjestu Lovinac uočili su vozilo i uz zvučne i svjetlosne signale pokušali zaustaviti vozač. No, on se na to oglušio i nastavio voziti. Prilikom bijega je udario u drugo službeno vozilo policije koje se priključilo potjeri i zaustavio se. Policajci su ga savladati, a u autu su našli i djevojku.

Muškarac (41) je teško ozlijeđen nakon što je autom udario u policijsko vozilo, dok su policajci i 18-godišnjakinja lakše ozlijeđeni.

Nakon ukazane liječničke pomoći nad njime je provedeno kriminalističko istraživanje te se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog sumnje na kaznena djela protupravnog oduzimanja slobode, prisile prema službenoj osobi i oštećenja tuđe stvari te je isti u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

Također je utvrđeno kako je 41-godišnjak neregistriranim vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje i u vrijeme izrečene mjere zabrane upravljanja vozilom, pod utjecajem alkohola od 1.41 promila alkohola u organizmu te nije postupao po izdanim naredbama, zbog čega se protiv njega podnose optužni prijedlozi zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, javljaju iz PU zadarske.