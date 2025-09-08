Obavijesti

News

Komentari 0
SLUČAJ SA ZAGREBAČKOG SUDA

Muškarac (50) uznemiravao susjedu i masturbirao pred njom. Nitko joj nije vjerovao...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Muškarac (50) uznemiravao susjedu i masturbirao pred njom. Nitko joj nije vjerovao...
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

U optužnici se navodi kako ju je često pratio i skidao hlače pred njom, što se događalo i nekoliko puta tjedno. Tužiteljstvo sada traži 10 mjeseci uvjetnog zatvora s rokom kušnje od tri godine

Zbog nametljivog ponašanja prema svojoj susjedi Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je ovih dana optužnicu protiv nezaposlenog 50-godišnjaka iz okolice Zagreba, piše Jutarnji List. Navodi se kako su njegovu ispadi trajali dvije godine te kako je mlađoj susjedi učestalo pokazivao spolovilo u dvorištu te masturbirao pred njom. U optužnici se navodi kako ju je često pratio i skidao hlače pred njom, što se događalo i nekoliko puta tjedno. Osim toga ju je uznemiravao i noću te bljeskalicom mobitela svijetlio u njen prozor te pokazivao da masturbira.

U jednom je navratu, navodi se, čak preskočio ogradu i nepozvan ušao u dvorište oštećene, svijetlio bljeskalicom mobitela u njezin prozor, dok je u drugoj ruci držao svoje spolovilo. Kada ga je susjeda  vidjela, preskočio je ogradu i vratio se u svoje dvorište, a tada je došlo i do sukoba između njih dvoje. Ona je istražiteljima ispričala da mu je poderala majicu, a da ju je on zatim udario šakom u nos i razbio joj nos.

Muškarac je na sudu sve negirao te ispričao drugačiju verziju događaja. Tužiteljstvo je ipak povjerovalo djevojci i ostalim svjedocima koji su rekli da im se ona dvije godine žalila na takvo ponašanje susjeda.

- Isprva joj nismo vjerovali sve dok jednog dana nije rekla da se povjerila i svom dečku. Nakon toga sam počela pratiti ponašanje muškarca i jednog sam ga dana vidjela u dvorištu sa spuštenim hlačama i gaćama te sam počela plakati i tresti se od šoka. Shvatila sam da sam bila u krivu jer nisam vjerovala unuci - ispričala je njezina baka.

Tužiteljstvo sada traži 10 mjeseci uvjetnog zatvora s rokom kušnje od tri godine, piše Jutarnji List.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'

Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
Počinje nova nastavna godina, a stručnjaci predlažu: 'Ukinite ocjenjivanje u nižim razredima'
PRVO ŠKOLSKO ZVONO

Počinje nova nastavna godina, a stručnjaci predlažu: 'Ukinite ocjenjivanje u nižim razredima'

• U školu kreće oko 36.000 prvašića • Dvojka iz matematike je jako loše utjecala na mog sina, kaže nam majka osmogodišnjaka iz Zagreba
Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu
PREVEZENI U BOLNICU

Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o muškarcu koji je u rukama nosio bebu i nisu teže ozlijeđeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025