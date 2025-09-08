Muškarac (50) uznemiravao susjedu i masturbirao pred njom. Nitko joj nije vjerovao...

Zbog nametljivog ponašanja prema svojoj susjedi Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je ovih dana optužnicu protiv nezaposlenog 50-godišnjaka iz okolice Zagreba, piše Jutarnji List. Navodi se kako su njegovu ispadi trajali dvije godine te kako je mlađoj susjedi učestalo pokazivao spolovilo u dvorištu te masturbirao pred njom. U optužnici se navodi kako ju je često pratio i skidao hlače pred njom, što se događalo i nekoliko puta tjedno. Osim toga ju je uznemiravao i noću te bljeskalicom mobitela svijetlio u njen prozor te pokazivao da masturbira.

U jednom je navratu, navodi se, čak preskočio ogradu i nepozvan ušao u dvorište oštećene, svijetlio bljeskalicom mobitela u njezin prozor, dok je u drugoj ruci držao svoje spolovilo. Kada ga je susjeda vidjela, preskočio je ogradu i vratio se u svoje dvorište, a tada je došlo i do sukoba između njih dvoje. Ona je istražiteljima ispričala da mu je poderala majicu, a da ju je on zatim udario šakom u nos i razbio joj nos.

Muškarac je na sudu sve negirao te ispričao drugačiju verziju događaja. Tužiteljstvo je ipak povjerovalo djevojci i ostalim svjedocima koji su rekli da im se ona dvije godine žalila na takvo ponašanje susjeda.

- Isprva joj nismo vjerovali sve dok jednog dana nije rekla da se povjerila i svom dečku. Nakon toga sam počela pratiti ponašanje muškarca i jednog sam ga dana vidjela u dvorištu sa spuštenim hlačama i gaćama te sam počela plakati i tresti se od šoka. Shvatila sam da sam bila u krivu jer nisam vjerovala unuci - ispričala je njezina baka.

Tužiteljstvo sada traži 10 mjeseci uvjetnog zatvora s rokom kušnje od tri godine, piše Jutarnji List.