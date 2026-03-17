Muškarac (51) pao na tračnice u Beču. Spasio se u zadnji tren!

Muškarac (51) u utorak je pao na tračnice bečke podzemne željeznice na liniji U4, no uspio se spasiti tako što se otkotrljao u sigurnosnu nišu pred nadolazećim vlakom. Incident se dogodio oko 11 sati i 30 minuta na postaji Längenfeldgasse u bečkom okrugu Meidling, piše Heute.at.

Muškarac je, kako navode, pao zbog vlastite nepažnje, a sklanjanje u udubljenje ispod perona vjerojatno mu je spasilo život. Strojovođa nadolazećeg vlaka odmah je aktivirao kočenje u nuždi, kao i priseban putnik na peronu koji je također povukao ručicu za hitno zaustavljanje vlaka.

Zahvaljujući brzoj reakciji, muškarac je prošao gotovo neozlijeđen. Vatrogasci su ga nedugo nakon incidenta izvukli na sigurno, a bečka hitna pomoć prevezla ga je u bolnicu zbog mjera predostrožnosti. Promet na linijama U4 i U6 u potpunosti je normaliziran u 12 sati i 10 minuta.