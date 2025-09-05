Muškarac (67) koji je pokušao ući u Pantovčak umirovljeni je vojni djelatnik? Evo što je htio

Muškarac (67) koji je danas preskočio ogradu kompleksa Ureda predsjednika na Pantovčaku i sukobio se s djelatnicima osiguranja bivša je vojna osoba, trenutno umirovljenik, neslužbeno doznaje N1.

Kako su naveli iz zagrebačke policije, oko 9.45 sati dovezao se osobnim automobilom do kompleksa Ureda predsjednika na Pantovčaku, izašao iz vozila i preskočio ogradu. Zadržali su ga djelatnici osiguranja, a tom prilikom izjavio je da u vozilu ima bombu.

- Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici, uključujući pripadnike Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb. Provedenim protueksplozijskim pregledom utvrđeno je da nema eksplozivnih sredstava - stoji u priopćenju.

Muškarac je priveden u I. policijsku postaju Zagreb, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje. Naglasili su da nitko od djelatnika ili dužnosnika Ureda PRH ni na koji način nije bio ugrožen.