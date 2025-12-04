Obavijesti

UVJERILI GA U LAKU ZARADU...

Muškarac (77) ulagao u zlato pa ostao bez gotovo 75.000 eura!

Piše Ivan Štengl,
Foto: Canva/ilustracija

Kada je član obitelji 77-godišnjaka posumnjao u ilegalno poslovanje te počeo komunicirati s brokerima, prekinuli su pozive

Policija je objavila detalje prievare u kojoj je muškarac (77) s područja Liburnije oštećen za 74.500 eura prilikom ulaganja u plemenite metale, odnosno u investicijsko zlato.

- Oštećenog 77-godišnjaka s područja Liburnije su u protekla dva mjeseca putem telefona u više navrata kontaktirale nepoznate osobe koje su se predstavili kao financijski stručnjaci za ulaganja, tzv. brokeri iz stranih tvrtki i uvjerile ga u mogućnost brze i velike zarade trgovanjem zlatom - navodi policija.

Kada je član obitelji 77-godišnjaka posumnjao u ilegalno poslovanje te počeo komunicirati s brokerima, prekinuli su pozive.
 
- Policija provodi kriminalističko istraživanje i ovom prilikom još jednom upozoravamo građane, ne vjerujete nepoznatim i neprovjerenim osobama koje vam nude poslovanje putem telefona ili elektroničke pošte - dodali su iz policije te upozoravaju:

- Uvijek se informirajte prilikom investiranja sa stručnim osobama i potražite financijski savjet nadležnih hrvatskih institucija prije nego što uložite novac kako ne bi postali žrtvom investiranja. Sumnju u prijevaru i druge slične kažnjive radnje odmah prijavite policiji na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji.

