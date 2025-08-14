Muškarac (84) mislio da će mu isplatiti 12 tisuća eura, 'skinuli' mu 4300 eura s računa...

Ženu (69) je nepoznata osoba računalnom prijevarom prevarila za pet tisuća eura, javila je koprivničko-križevčka policija. Policija u Đurđevcu provodi kriminalističko istraživanje.

Naime, oštećenu je kontaktirala nepoznata osoba koja joj je obećala povrat uloženih financijskih sredstava u kriptovalute. Potom je upućena da na svoj mobilni telefon instalira određenu aplikaciju i da se putem aplikacije prijavi na Internet bankarstvo. Žena je postupila prema dobivenim uputama, nakon čega je nepoznata osoba s njezina bankovnog računa izvršila novčanu transakciju na drugi račun bez njezina znanja i pristanka.

Također, policijski službenici provode i kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo prijevare, kojim je muškarac (84) oštećen za novčani iznos od 4300 eura. Oštećenog je u srpnju ove godine kontaktirala nepoznata osoba koja se predstavila kao ovlašteni posrednik za trgovanje kriptovalutama. Tom prilikom obavijestila ga je da mu pripada novčani iznos od 12.208 eura, koji će mu biti isplaćen u dva navrata, te je zatražila broj njegova tekućeg računa radi izvršenja isplate.

Nakon što je oštećeni dostavio tražene podatke, s njegova je bankovnog računa neovlašteno skinut iznos od 4300 eura, čime je shvatio da je prevaren.

