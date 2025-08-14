Obavijesti

News

Komentari 1
RAČUNALNA PRIJEVARA

Muškarac (84) mislio da će mu isplatiti 12 tisuća eura, 'skinuli' mu 4300 eura s računa...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (84) mislio da će mu isplatiti 12 tisuća eura, 'skinuli' mu 4300 eura s računa...
Foto: canva ilustracija

Nakon što je oštećeni dostavio tražene podatke, s njegova je bankovnog računa neovlašteno skinut iznos od 4300 eura, čime je shvatio da je prevaren

Ženu (69) je nepoznata osoba računalnom prijevarom prevarila za pet tisuća eura, javila je koprivničko-križevčka policija. Policija u Đurđevcu provodi kriminalističko istraživanje. 

POLICIJA DALA SAVJETE Mislila da ulaže u zlato, žena iz Požege ostala bez 30.000 eura
Mislila da ulaže u zlato, žena iz Požege ostala bez 30.000 eura

Naime, oštećenu je kontaktirala nepoznata osoba koja joj je obećala povrat uloženih financijskih sredstava u kriptovalute. Potom je upućena da na svoj mobilni telefon instalira određenu aplikaciju i da se putem aplikacije prijavi na Internet bankarstvo. Žena je postupila prema dobivenim uputama, nakon čega je nepoznata osoba s njezina bankovnog računa izvršila novčanu transakciju na drugi račun bez njezina znanja i pristanka.

RAČUNALNA PRIJEVARA U ĐAKOVU Računalnom prijevarom oštetio obrt za više od 70 tisuća eura
Računalnom prijevarom oštetio obrt za više od 70 tisuća eura

Također, policijski službenici provode i kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo prijevare, kojim je muškarac (84) oštećen za novčani iznos od 4300 eura. Oštećenog je u srpnju ove godine kontaktirala nepoznata osoba koja se predstavila kao ovlašteni posrednik za trgovanje kriptovalutama. Tom prilikom obavijestila ga je da mu pripada novčani iznos od 12.208 eura, koji će mu biti isplaćen u dva navrata, te je zatražila broj njegova tekućeg računa radi izvršenja isplate.

Nakon što je oštećeni dostavio tražene podatke, s njegova je bankovnog računa neovlašteno skinut iznos od 4300 eura, čime je shvatio da je prevaren.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...
IMOVINSKA HDZ-OVKE

Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...

Maja Grba-Bujević u fokusu je nakon nevjerojatne izjave. Malo smo istražili što sve ima u imovinskoj kartici
U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku
UŽAS

U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku

Tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno
Stravičan prizor s Pelješca: ’Je li ovo normalno? Netko je glave morskih pasa bacio u plićak...’
RADI SE O PSU PIKNJAVCU

Stravičan prizor s Pelješca: ’Je li ovo normalno? Netko je glave morskih pasa bacio u plićak...’

U posljednjih 50 godina globalna populacija morskih pasa zbog ljudi se smanjila za oko 70 posto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025