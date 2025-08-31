Muškarac i žena u Slavonskom Brodu prelazili cestu, pokosio ih vozač. Imao je 1,49 promila

Muškarac (53) je u subotu oko 9 sati u Slavonskom Brodu na kolniku ulice Tome Bakača vozio auto pod utjecajem alkohola od 1,49 promila. Ispred njega su se našli pješaci u dobi od 87 i 55 godina koji su započeli s prelaženjem preko kolnika na mjestu gdje se ne nalazi obilježeni pješački prijelaz.

Vozač je udario u ruku 55-godišnjaka, a potom u tijelo 87-godišnjakinje koja je od udara pala na kolnik. Policijski službenici su utvrdili da se vozač kretao nepropisnom brzinom, odnosno brzinom koja je viša od dopuštene brzine u naselju.

U prometnoj nesreći teže je ozlijeđena 87-godišnjakinja koja je zadržana na daljnjem liječenju u Općoj bolnici u Slavonskom Brodu, dok je 55-godišnjak lakše ozlijeđen, te je nakon pružene pomoći pušten iz bolnice.

Od vozača su uzeti potrebiti uzorci radi analize na prisutnost opijata u organizmu, a nakon dobivenih rezultata će protiv njega biti podnesena odgovarajuća prijava.