U više navrata je plaćao karticom koja je uvijek bila odbijena, no on bi za to vrijeme uspio uslikati bon koji bi kasnije aktivirao. Time je oštetio trgovce za nekoliko tisuća kuna

Varaždinska policija je završila kriminalsitičko istraživanje nad domišljatim 23-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Računalne prijevare. On je, kako policija sumnja, tijekom veljače ove godine na jednoj benzinskoj postaji i više trgovina u Varaždinu i okolici, od zaposlenika tražio bonove za mobitel. Nakon što bi mu isti dali bon, pokušao je platiti kreditnom karticom koja je bila odbijena, a za to je vrijeme mobitelom poslikao bon i izašao iz trgovina, izjavivši da će otići na bankomat i vratiti se platiti bon gotovinom. Isti se više nije vraćao u trgovine, a bonove je naknadno aktivirao. Procjenjuje se da je na taj način prevario trgovce za nekoliko tisuća kuna. Protiv njega će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.