Muškarac je kombijem probio rampu na Marjanu, Ivošević: 'Tražimo najstrožu sankciju...'

Dogradonačelnik Splita, Bojan Ivošević na Facebooku je objavio videosnimku večerašnjeg incidenta pri ulazu u Park šumu Marjan. Naime, muškarac je probio rampu kombijem na ulazu u Park šumu Marjan na cesti koja vodi do Zoološkog vrta.

Kako nam kaže dogradonačelnik, radi se o Dariju Alujeviću o kojem su lokalni mediji već izvještavali.

- Ne puštaju me do vlastite kuće, pa di to ima?! To je prepreka na nerazvrstanoj cesti, to tu ne smije po zakonu biti. Ja sam već iscrpio sve pravne mogućnosti, nema kome se nisam obratio, ali ništa nije pomoglo - rekao je Alujević za Dalmatinski portal.

- Kako izgleda kada počinitelje pet kaznenih djela bespravne gradnje u zaštićenom području odbijete pustiti vozilom u zonu ograničenog prometa unutar tog zaštićenog područja, gdje nemaju pravo pristupa vozilom, možete vidjeti na snimci. Tražimo najstrožu moguću sankciju za ovakvo obijesno ponašanja gdje je uz oštećenje tuđe stvari u opasnost doveden i zaposlenik JU PŠ Marjan - poručio je Ivošević.

O svemu se oglasio i ravnatelj Park šume Marko Pejnović te kaže da Alujević nije pušten s kombijem preko rampe jer za njega nema dozvolu, nego za druga vozila.

- Već neko vrijeme upozoravali smo dotičnog gospodina da mu kombi ne može biti bez dozvole na području Park šume, bio je s tim jako dobro upoznat, dozvole ima za osobne automobile, a za kombi dozvolu nije mogao dobiti. Večeras je na silu odlučio proći kroz rampu nakon što mu je djelatnik rekao da ne može. Sve je snimljeno, na snimci se vidi i kako je djelatnik Park šume bio u opasnosti i da ga je kombi zamalo udario. Pozvali smo policiju, koja je jako brzo došla na mjesto događaja i obavlja mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Poduzet ćemo sve zakonom predviđene korake da se ovakvo ponašanje sankcionira - rekao je ravnatelj Park šume Marjan.