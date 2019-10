Muškarac koji se htio zapaliti u Bruxellesu nije državljanin RH

Muškarac koji se u srijedu pokušao zapaliti ispred sjedišta Europske komisije u Bruxellesu nije hrvatski državljanin, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, suprotno ranijim vijestima francuske agencije France Presse.

- MVEP izvješćuje da, prema dostupnim službenim informacijama, osoba odgovorna za današnji incident kod zgrade Europske komisije u Bruxellesu nije hrvatski državljanin objavio je MVEP na upit Hine.

Firefighters and police have just grabbed a man who was threatening to set himself on fire outside the European Commission. pic.twitter.com/HOZUv7BTf0