Pokušao se zapaliti ispred EK: AFP javlja da se radi o Hrvatu

Muškarac se pokušao u srijedu zapaliti ispred zgrade Europske komisije u Bruxellesu, a situaciji ispred zgrade EK-a svjedočila je HRT-ova dopisnica iz Bruxellesa Jasna Paro.

Policija, vatrogasci, lijecnici savladali i odveli covjeka koji se pokusao zapaliti pred EK. #hrtvijesti pic.twitter.com/N2RGUTb61y — Jasna Paro (@jasnaparo) October 2, 2019

Dopisnik agencije AFP, Alex Pigman, na Twitteru je napisao kako je muškarac prijetio da će se zapaliti te da se, prema tvrdnjama svjedoka, radi o Hrvatu koji je govorio da je ljutit na Srbe. Iz glasnogovorništva Europske komisije su nam potvrdili događaj te kazali kako nije njihov zaposlenik te nemaju informaciju da se radi o hrvatskom državljaninu.

Neslužbeno doznajemo da je ispred zgrade na francuskom jeziku vikao ‘Sve sam papire donio, sve je po propisima’.

A man threatened to set himself on fire. He was apprehended by police. A witness said he claimed he was Croation and was angry at Serbs. — Alex Pigman (@AlexRPigman) October 2, 2019

Firefighters and police have just grabbed a man who was threatening to set himself on fire outside the European Commission. pic.twitter.com/HOZUv7BTf0 — James Crisp (@JamesCrisp6) October 2, 2019

Vatrogasci i policajci pravovremeno su reagirali i zgrabili čovjeka koji je prijetio. Muškarca su poprskali vodom i spasili mu život. Prema snimci koju je objavila francuska novinska agencija AFP, čovjeka je nedugo potom uhitila belgijska policija i prevezla u bolnicu gdje mu trenutno saniraju ozljede.

Očevid je u tijeku nakon čega će se znati više informacija.