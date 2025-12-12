Muškarac podmazivao prikolicu kod Jasenovca, poginuo je

Muškarac (65) je smrtno stradao u četvrtak u popodnevnim satima na području Jasenovca, javila je sisačko-moslavačka policija. Nesretni slučaj dogodio se u mjestu Tanac.

Prilikom podmazivanja prikolice za razbacivanje gnojiva, muškarac je zahvatio rotirajući dio mehanizma uslijed čega je smrtno stradao. Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.