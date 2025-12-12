Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu
UŽAS
Muškarac podmazivao prikolicu kod Jasenovca, poginuo je
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (65) je smrtno stradao u četvrtak u popodnevnim satima na području Jasenovca, javila je sisačko-moslavačka policija. Nesretni slučaj dogodio se u mjestu Tanac.
Prilikom podmazivanja prikolice za razbacivanje gnojiva, muškarac je zahvatio rotirajući dio mehanizma uslijed čega je smrtno stradao. Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku