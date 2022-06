Muškarac poginuo u požaru, a vatrogasci uspjeli spasiti ženu

Zvali su me oko 7 sati da gori kuća. Jedan od podstanara zvao je da pita što da radi, smije li razvaliti vrata. Odmah sam sjeo u auto i krenuo, no kad sam došao već je sve bilo gotovo. Što da kažem, jako mi je teško što je taj čovjek poginuo u mojoj kući, kazao nam je vlasnik kuće u Ulici Rafe Barišića u kojoj je u nedjelju ujutro poginuo muškarac srednjih godina. Njegovu staru majku uspjeli su spasiti vatrogasci, no za njega je, nažalost, bilo prekasno.

Zagrebačka policija izvijestila je da je u nedjelju oko 6.50 sati izbio požar kuće u kojemu je jedna osoba poginula. Kako doznajemo, vatrogasce je zvao susjed koji je primijetio dim na 1. katu kuće. Dolaskom na mjesto događaja vatrogasce je dočekao požar na 1. katu kuće. Jednu su ženu uspjeli izvući i spasiti, a u drugoj su sobi zatekli muškarca koji nije davao znakove života. Hitna pomoć mogla je samo konstatirati njegovu smrt.

Požar je, doznajemo, izbio upravo u njegovoj sobici površine 4x3 metra. Uzrok požara policija još utvrđuje. Iz JVP Grada Zagreba izvijestili su da je na intervenciju izašlo 19 vatrogasaca s pet vozila.

