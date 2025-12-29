Još jednom zahvaljujemo svima koji su prepoznali značaj akcije Manje oružja, manje tragedija i iz svoje okoline uklonili oružje i minsko-eksplozivna sredstva - priopćila je policija
PRIJAVIO POLICIJI
Muškarac pronašao zolju dok je šetao šumom kraj Karlovca
Čitanje članka: < 1 min
Građanin je prilikom šetnje šumom naišao na zolju na području Karlovca, a izuzeo i pohranio ju je policajac regionalne protueksplozijske jedinice, piše karlovačka policija.
- Još jednom zahvaljujemo svima koji su prepoznali značaj akcije Manje oružja, manje tragedija i iz svoje okoline uklonili oružje i minsko-eksplozivna sredstva te na taj način pridonijeli sigurnosti - priopćili su.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku