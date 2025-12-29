Obavijesti

PRIJAVIO POLICIJI

Muškarac pronašao zolju dok je šetao šumom kraj Karlovca

Piše Iva Tomas,
Muškarac pronašao zolju dok je šetao šumom kraj Karlovca
Još jednom zahvaljujemo svima koji su prepoznali značaj akcije Manje oružja, manje tragedija i iz svoje okoline uklonili oružje i minsko-eksplozivna sredstva - priopćila je policija

Građanin je prilikom šetnje šumom naišao na zolju na području Karlovca, a izuzeo i pohranio ju je policajac regionalne protueksplozijske jedinice, piše karlovačka policija.

- Još jednom zahvaljujemo svima koji su prepoznali značaj akcije Manje oružja, manje tragedija i iz svoje okoline uklonili oružje i minsko-eksplozivna sredstva te na taj način pridonijeli sigurnosti - priopćili su.

