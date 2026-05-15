Muškarac u Istri hodao sa sjekirom pa napao policajca

Istarska policija uhitila je 56-godišnjeg muškarca koji je u Puli hodao sa sjekirom i prijetio nasiljem te u jednom trenutku pokušao napasti policijskog službenika.

Zbog stanja u kojem se nalazio, 56-godišnjak je prevezen u pulsku bolnicu, a po otpuštanju nad njim će biti provedeno kriminalističko istraživanje, izvijestila je u petak policija.

Incident se dogodio u četvrtak oko 18,15 sati, kada je pulska policija dobila dojavu da se u Mutilskoj ulici nalazi muškarac sa sjekirom.

Muškarac je po dolasku policajaca počeo glasno vikati i prijetiti nasiljem te se oglušio na izdana upozorenja i naredbe, a u jednom trenutku odgurnuo je i pokušao napasti policijskog službenika.

U cilju sprječavanja daljnjeg protupravnog ponašanja, policijski službenici uporabili su nad muškarcem sredstva prisile.