Muškarac, žena i četvero djece otrovali se monoksidom u Istri, stršljeni im začepili dimnjak

Muškarac (40), žena (36) i četvero maloljetnika otrovali su se monoksidom u nedjelju ujutro u obiteljskoj kući u mjestu Babići kod Umaga, potvrdila je istarska policija. Svi su završili u pulskoj bolnici nakon što su se otrovali ugljičnim monoksidom koji je u unutrašnje prostorije ušao zbog neispravnog dimnjaka.

Prema podacima Policijske uprave istarske, obitelj se dan ranije preselila u kuću te je navečer naložila vatru u peći na drva. Zbog začepljenja dimnjaka gnijezdom stršljena, dim i plinovi nisu mogli normalno izlaziti, što je dovelo do trovanja svih prisutnih.

Policija je utvrdila da vlasnik kuće nema potvrdu o obavljenom pregledu dimnjaka od strane ovlaštene osobe, a sve okolnosti događaja i dalje se utvrđuju. O slučaju će biti obaviještene i nadležne institucije.

Iz Policijske uprave istarske upozoravaju građane da redovito, barem jednom godišnje, obave pregled dimnjaka, a izvanredne preglede prilikom svake promjene uređaja za loženje ili vrste goriva. Također, podsjećaju da plinska i druga trošila trebaju servisirati isključivo ovlašteni serviseri kako bi se spriječile slične tragedije.

Također savjetujemo slijedeće:

ne palite krute energente u kućištima za gorivo,

prilikom korištenja vaših peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju od požara (sklonite lakozapaljive stvari),

očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata te stoga nemojte bacati vrući pepeo u kontejnere za smeće ili druga odlagališta,

provjerite i sustav centralnog grijanja kako bi izbjegli opasnosti izazvane neispravnim uređajem,

tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade,

plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali,

ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin.

Obavezno pozovite dimnjačara:

ukoliko dimnjak dobro ''ne vuče'',

kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova),

ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi, takav problem može biti povezan s dimnjakom,

ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega.

