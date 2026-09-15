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NAPAD KRAJ DUGOG SELA

Muškarca (56) zbog pokušaja ubojstva zatvorili u Remetinec: 'Pijan je ušetao u kafić i pucao'

Piše Bogdan Blotnej,
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Muškarca (56) zbog pokušaja ubojstva zatvorili u Remetinec: 'Pijan je ušetao u kafić i pucao'
Pucnjava u kafiću kod Ivanić-Grada, muškarac ranjen, napadač uhićen | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu, na njihov zahtjev sudac istrage je 56-godišnjaka poslao u istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavilo je u utorak nove detalje pucnjave i ranjavanja 33-godišnjaka prošlog četvrtka u mjestu Lupoglav, nedaleko od Dugog Sela.

Kako su naveli u svom izvješću, sumnjiče ga za pokušaj ubojstva i dovođenje u opasnost života i imovine. Imao je nelegalno oružje.

- Postoji osnovana sumnja da je 52-godišnji okrivljenik oko 19,00 sati u alkoholiziranom stanju, ušao u jedan ugostiteljski objekt gdje je prvo verbalno napao žrtvu, mušku osobu, nakon čega je s namjerom da ga liši života iz vatrenog oružja ispalio u njegovom smjeru više hitaca, kojom prilikom ga je teško tjelesno ozlijedio - navodi tužiteljstvo.

Dodali su kako je pucao za vrijeme dok je u kafiću bilo mnoštvo ljudi te je tako i ozbiljno ugrozio i njih. Upucani 33-godišnjak je s teškim ranama završio u bolnici gdje se i dalje oporavlja. 

BRZO SU GA ULOVILI UŽAS KRAJ DUGOG SELA Pucao u kafiću, jedan metak pogodio je mladića. Napadač htio pobjeći
UŽAS KRAJ DUGOG SELA Pucao u kafiću, jedan metak pogodio je mladića. Napadač htio pobjeći

Podsjetimo, pucač je pokušao pobjeći, no s obzirom na to da je imao oko dva promila alkohola u organizmu, nije daleko stigao od kafića gdje je uhićen.

Nakon što se otrijeznio u pritvoru, odveli su ga na ispitivanje u tužiteljstvo. Tražili su njegovo zatvaranje u Remetinec na najmanje mjesec dana zbog opasnosti od ponavljanja djela. Sudac istrage to je prihvatio i poslao ga u istražni zatvor.  

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