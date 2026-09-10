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BRZO SU GA ULOVILI

UŽAS KOD ZAGREBA Pucao u kafiću, jedan metak pogodio je mladića. Napadač htio pobjeći

Piše Luka Safundžić,
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UŽAS KOD ZAGREBA Pucao u kafiću, jedan metak pogodio je mladića. Napadač htio pobjeći
Foto: 24sata
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Neslužbeno se doznaje kako je muškarac u 50-im godinama neko vrijeme bio u kafiću u Lupoglavu te pio. Iz nepoznatog razloga izvadio je pištolj i zapucao. Jedan od metaka pogodio je mladića

Zagrebačka policija izvijestila je kako je večeras oko 19 sati u mjestu Lupoglav u Ulici Ivana Horvatića došlo do pucnjave.  Sve se dogodilo u ugostiteljskom objektu, a kako policija navodi iz vatrenog oružja je ozlijeđen muškarac. 

- Osumnjičeni je pod nadzorom policije - rekli su.

Dodali su i kako je očevid u tijeku. 

Neslužbeno doznajemo kako je pucač čovjek u 50-im godinama te je neko vrijeme bio u kafiću i pio. Iz još nepoznatog razloga izvadio je pištolj i ispucao oko pet hitaca po kafiću. Jedan od metaka pogodio je mladića u 30-im godinama. Napadač je potom pobjegao iz kafića, a po mladića je stigla Hitna pomoć. Njegovo stanje je zasad nepoznato.

Osumnjičeni je ubrzo uhićen. Obojica su iz Lupoglava.

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Komentari 3
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