FOTO Osumnjičeni za ubojstvo Sablje na ispitivanju u DORH-u, otkriveno i tko je drugi uhićeni

Pred zgradu DORH-a u Selskoj stigli su odvjetnici uhićenih, a jednog od uhićenih oko 14.30 sati uveli su u DORH. Kako Jutarnji navodi, drugi uhićeni koji se dovodi u vezu s ubojstvom Sablje je Dorian M.

Navodno se radi o suspendiranom policajcu.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Knegu su nešto prije 15 sati doveli na ispitivanje.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Božinović: Uhićeno je dvoje ljudi

Ranije u nedjelju ministar Božinović je potvrdio da je osim zaštitara uhićen još jedan čovjek.

Ono što je osnovno je da je policija reagirala promptno, da je uhitila dvije osobe koje se dovode u vezu s tim ubojstvom i sad je u tijeku kriminalistička istraga koja će rezultirati epilogom i onda će se sve u detalje reći. U ovom trenutku ja više od toga niti znam niti mogu reći. Bitno je da je policija učinkovita i da razina sigurnosti, što je i gradonačelnik Tomašević rekao, i u Zagrebu i Hrvatskoj nikad nije bila veća. Ovdje možemo u ovom trenutku možda zaključiti da se ne radi o unaprijed planiranom ubojstvu i dogovorenom sukobu pojedinaca, poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upitan trebaju li građani brinuti nakon pucnjave i ubojstva u zagrebačkom noćnom klubu ovog vikenda.

Kriminala ima, dodao je, ali se efikasno suzbija.

- Hrvatska je po broju razriješenosti najtežih kaznenih djela u samom vrhu Europe, ako ne i na vrhu - naglasio je.

Na pitanje trebaju li strože kontrole na ulasku u klubove, Božinović je istaknuo kako se zna pod kojim se uvjetima može nositi oružje.

- Ali sad da dajem odgovore na ta pitanja, to će se sigurno dovesti u vezu s ovim. To je predmet kriminalističkog istraživanja - rekao je, a na pitanje istražuje li se što su dva policijska djelatnika radila u to vrijeme u klubu i jesu li oni pozvali kolege na intervenciju, ministar je kazao kako se sve istražuje.

Najčitaniji članci