Muškarca kojega su hranili susjedi odvezli u bolnicu i traže mu smještaj kod udomitelja

Hvala na objavama, nakon tekstova u medijima i upita novinara, po Z. P. (61) je u poslijepodnevnim satima stiglo vozilo Hitne pomoći i prevezlo ga u bolnicu. Uredili su ga, obrijali i okupali, odmah je živnuo. Kažu da će ga smjestiti u udomiteljsku obitelj, samo mora potpisati pristanak, kaže nam jedan od susjeda Z. P. iz Šipkovice u zagrebačkom naselju Vrapče, koji mu je povremeno dolazio hranu i obilazio ga.

Podsjetimo, za slučaj se doznalo nakon što se na društvenoj mreži pojavila potresna snimka muškarca kako prljav i zapušten sjedi ispred kuće dok mu susjedi donose hranu kako u 21. stoljeću ne bi bio gladan. Tragom te snimke uputili smo se u Vrapče gdje smo se uvjerili da su uvjeti u kojima Z. P. živi još gori i suroviji nego što smo mogli zamisliti. Sve je krenulo naopako nakon smrti njegove majke u listopadu prošle godine. Počeo se polako zapuštati, no prvih mjeseci znao je otići do pekarne kupiti si nešto za jesti i do kafića na kavu. Kako je psihički tonuo, počeo je propadati i fizički, a u posljednjih nekoliko mjeseci uopće nije izlazio iz svog dvorišta te u kući nije imao ništa za jesti. Preživljavao je od onoga što su mu donosili susjedi, gosti kafića i vlasnici pekarne.

Susjedi kažu kako su u najmanje dva navrata slali mailove Centru za socijalnu skrb Susedgrad i Novi Zagreb, jer je još prijavljen na adresi u Sigetu, no odgovor na svoj mail nisu dobili. Pitali smo stoga centar znaju li za ovaj slučaj, je li Z. P. njihov korisnik te što su poduzeli kako bi ga pokušali zbrinuti. Evo što su nam odgovorili:

- Kako do trenutka obavijesti medija i građana imenovani nije bio korisnik Centra za socijalnu skrb niti smo imali saznanja o potrebi postupanja u odnosu na njega. Nakon zaprimanja obavijesti, ovaj Centar je pokrenuo postupak adekvatnog zbrinjavanja sukladno važećim zakonskim propisima, a nakon što smo pribavili njegovu neophodnu suglasnost. Napominjemo kako mu nije imenovan skrbnik, a sukladno odredbama Obiteljskog zakona, te kako je, prema njegovim navodima, njegova teška životna situacija posljedica iskorištavanja od strane treće osobe. Navedena saznanja proslijedili smo nadležnoj Policijskoj postaji radi daljnje obrade i utvrđivanja činjenica - kažu iz Centra za socijalnu skrb Zagreb te dodaju da će Z. P. i nadalje pružati svu potrebnu pomoć u prevladavanju trenutnih poteškoća sukladno važećim propisima iz sustava socijalne skrbi.

Iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba potvrdili su nam da su u utorak na adresi u Šipkovici bili dva puta i to od 13.24 do 13.45 sati te, na poziv policije, od 17.39 do 18.02 sati. Druge podatke nisu u mogućnosti davati zbog zaštite prava pacijenta te povjerljivosti podataka o zdravstvenom stanju i liječenje pacijenta.

Naknadno smo pitali i policiju što su poduzeli temeljem prijave centra o mogućem počinjenju kaznenog djela na štetu Z. P., a njihov odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

