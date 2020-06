Muškarca prijavili da je dječaka (9) istukao ključevima: 'Taj mali tuče drugu djecu, razbija aute...'

Supruga tvrdi da njen muž uopće nije udario tuđe dijete, već da mu je samo očitao bukvicu jer zlostavlja njihova sina. Majka devetogodišnjaka, pak, vjeruje svome sinu koji kaže da ga je taj čovjek udarao i prijetio

<p>U srijedu popodne muškarac u pedesetim godinama verbalno se (ili fizički, ovisno kome od naših sugovornika vjerujete) sukobio s devetogodišnjakom u Dalmaciji. Učinio je to revoltiran jer taj dječak dugo godina maltretira njegova sina. Supruga počinitelja tvrdi da njen muž uopće nije udario dijete, već da mu je samo očitao bukvicu.</p><p>A majka devetogodišnjaka vjeruje sinu koji kaže da ga je čovjek odveo u mračnu uličicu, udarao ga ključevima i prijetio smrću.</p><h2>Policija je potvrdila incident</h2><p>Iz glasnogovorništva policije potvrdili su da je do incidenta došlo, ali nisu htjeli iznositi detalje:</p><p>- Događaj je zabilježen, izvidi su u tijeku. Za sada ne možemo davati obavijesti jer kriminalističko istraživanje nije dovršeno - kazala je glasnogovornica policije.</p><p>Sinoć smo kontaktirali muškarca za kojeg se smatra da je napao dijete.</p><p>- Ne mogu sada razgovarati - rekao je. Pitali smo kad se možemo čuti.</p><p>- Za sat vremena, pretpostavljam - kazao je neodređeno. Već za par minuta zazvonio je telefon. Dobili smo poziv s nepoznatog broja. Bila je to njegova supruga. Isprekidanog daha prenosila je što se upravo u njenoj kući dogodilo:</p><p>- Sad kad je moj muž pričao s vama odvodila ga je policija! Došli su bez naloga! Nazvala sam šefa smjene policijske postaje da mi kažu na temelju čega ga privode, a on me samo izvrijeđao! - sablažnjeno je govorila supruga prijavljenog muškarca, pretpostavljajući o čemu bi se moglo raditi:</p><p>- Policija je jučer evidentirala remećenje javnog reda i mira kad se moj suprug susreo s dječakom koji tuče našeg sina. Ranije smo dopuštali da se naš sin druži s tim dječakom, no unatrag par godina počeli su se događati incidenti. Taj mali obija kuće, razbio nam je auto, stari Renault 4, nismo to prijavili policiji jer nam je neki čovjek u ime te obitelji kupio nova stakla i onda smo na tome stali, nismo htjeli u probleme - govori i dalje u hipu naša sugovornica, a onda počinje dio o tome kako je situacija među susjedima u tome mjestu kulminirala:</p><h2>'Mali je problematičan'</h2><p>- U zadnjih tjedan dana taj dječak je dva puta našeg sina napao. Sjeo je njega, skakao mu po leđima, dijete kasnije nije moglo hodati. A jučer ga je izudarao šakama. Moj suprug ga je samo opomenuo. Rekao mu je da kakvo je to ponašanje, da kako ga to majka odgaja. Imali smo problema i kad je naš sin bio prisutan kad je taj dječak ušao u kuću jednoj ženi i ukrao stick s diplomskim radom - govorila je žena, dok je njen suprug i dalje bio u policijskoj postaji. Uporno ponavlja kako ne razumije zašto su ga sada priveli ako su jučer zabilježili da se radilo o remećenju javnog reda i mira. Razgovarali smo i s majkom napadnutog dječaka. Ona vjeruje svom djetetu, iako je najprije sumnjala u njegove riječi:</p><p>- Ništa on meni do jučer nije govorio. A i tad san bila skeptična, mislila sam da preuveličava. Došao mu je prijatelj i ja sam im dala da odu njih dva na sladoled. Oko 20 sati vratio se doma u panici. Plače, trese se, govori da ga je ćaća od jednog drugog malog istukao. Da ga je odveo u mračnu ulicu, udarao ga ključevima po glavi i da mu je pokazivao mjesto gdje će on njega objesiti. Ja nisam mogla vjerovati. A onda me nazvala prijateljica i govori mi da je njena mala čula od nekog drugog djeteta što se dogodilo. I onda sam reagirala. Zvala sam policiju, išla s malim na hitnu, podnijeli smo prijavu - priča majka devetogodišnjaka.</p><p>Zatražili smo, ako može, da nam pošalje medicinsku dokumentaciju na uvid. Poslala je fotografiju stola u kafiću na kojem se vide pune čaše, pepeljara i komad papira. Ni nakon drugog ni nakon trećeg pokušaja nije uspjela snimiti kako treba...</p><h2>Je li Centar za socijalnu skrb ikako reagirao?</h2><p>- Tamo u prosincu kad su se moj sin i ovaj mali potukli, onda su bili ti iz Centra - odgovara majka navodno napadnutg dječaka kratko na upit o nadzoru centra za socijalni rad, dodajući da ima privatni broj djelatnice i da budu povremeno u kontaktu.</p><p>Zanimalo nas je kakav je njen sin inače, kako se ponaša?</p><p>- Kad mu je neka situacija napeta otežano diše i treba ga netko smiriti. On je jako znatiželjno dijete, zaigran je. Najednom će djelovati kao hladan, ali on je jednostavno toliko nježan, brižan. U školi je odličan. Svako dijete se s drugom djecom nekad potuče, ali ako nešto nije ozbiljno ne reagirate jer oni su za tri minute opet skupa - zaključuje majka.</p><p>Liječnici su, kaže, utvrdili da ima nagnječenje prsnog koša i da se na ramenu vide tragovi pritiska. Tvrdi da joj sin ima psihičke traume i da su potražili pomoć dječjeg psihologa. Ipak, supruga napadača smatra da bi policajci odmah reagirali da su na djetetu vidjeli bilo kakve ozljede.</p><p>- Policajci su bili i u našoj kući i u njihovoj. Došli su u 22 sata i 40 minuta. A njihov susret na trgu dogodio se oko 19 sati. Znači, ako ti netko istuče dijete ne zoveš policiju tek u 22 sata - smatra. I dalje ostaje pri tome da njen muž nije tukao devetogodišnjaka:</p><p>- Da su tu bile nekakve ozljede, pa policija bi ga isti čas odvela. Vidjeli bi da djetetu fali dlaka s glave - uvjerena je, a za kraj zaključuje kako je "taj dječak zapravo dobar kad ne postoji drugo društvo":</p><p>- Ali čim je tu još netko onda tuče našeg sina...</p>