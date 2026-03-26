SVE SU ODUZELI

Muškarcu iz BiH na granici u Staroj Gradiški pronašli 11 komada zračnog oružja

Piše HINA,
Granična policija u Staroj Gradiški prekršajno je prijavila 50-godišnjeg državljanina BiH i kaznila ga s više od 2500 eura nakon što su mu u automobilu na izlazu iz Hrvatske pronašli 10 neprijavljenih zračnih pušaka i zračni pištolj bez potrebne dokumentacije. Prekršaj je otkriven u srijedu poslijepodne u suradnji s djelatnicima carine koji su kontrolirali automobil bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka, kažu u brodsko-posavskoj policiji.

Pregledom vozila i prtljage utvrđeno je da vozač oružje nije prijavio prilikom granične kontrole niti je za njega posjedovao propisanu dokumentaciju. Zbog toga mu je svih 11 komada zračnog oružja privremeno oduzeto.

Zbog kršenja odredbi Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, 50-godišnjaku je uručen prekršajni nalog na iznos od 2500 eura, uz dodatnih 66,36 eura troškova postupka.

