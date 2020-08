Muške bi se možda i nagovorilo da ostanu, ali žene su im vikale: 'Nećemo mi pod šahovnicu...'

Krajiški Srbi još su 1993. odbacivali mogućnost povratka po hrvatsku vlast i suživot s Hrvatima. Dvije godine kasnije, isto su mislili. Nisu htjeli ostati 'kod Tuđmana'. Ostavili su sve i krenuli u nepoznato

<p>U posljednjim danima postojanja tzv.Republike Srpske Krajine (RSK), neposredno prije početka hrvatskih vojnih akcija i samim Srbima bilo je očito da žive u stanju općeg rasula i potpune bezizglednosti.</p><p>No, pobunjeni Srbi odbijali su bilo kakav kompromis, a povratak u okvir Hrvatske bio im je neprihvatljiv. Stoga je bilo očito da vojni slom Srpske Krajine gotovo neizbježno vodio u odlazak srpskog stanovništva iz Hrvatske, piše <strong>Nikica Barić</strong> u svom djelu <strong>Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995.</strong></p><p>Jednostavno im je bilo nezamislivo da prihvate hrvatsku vlast.</p><h2>'Prihvatite Hrvatsku kao svoju domovinu'</h2><p><strong>Veljko Džakula</strong> pokušao je uvjeriti srpsko stanovništvo na oslobođenom području zapadne Slavonije da ostanu živjeti u Hrvatskoj, a posjećivali su ih i zastupnici Hrvatskog sabora i uvjeravali da ostanu u Hrvatskoj i prihvate je kao svoju domovinu. No, oni su te prijedloge znatnim dijelom odbili te su napustili svoje domove i otišli u Republiku Srpsku. Neki od njih ni u kom slučaju nisu željeli prihvatiti hrvatsku vlast, a drugi su se plašili Hrvata usprkos uvjeravanjima d su njihovi strahovi pretjerani.</p><p>- U akciji Bljesak Hrvatska vojska opkolila je znatan broj pobunjenih Srba na području Pakraca. Hrvatske vlasti ponudile su im da ostanu na tom području kao građani Republike Hrvatske.</p><p>To je područje posjetila i srbijanska oporbena političarka<strong> Vesna Pešić</strong>. Opisala je kako je Veljko Džakula pokušao nagovoriti Srbe na području Pakraca da ne napuštaju svoje domove i ne odlaze u izbjeglištvo.<strong> </strong></p><p>Vesna Pešić opisuje kako je pronašla Džakulu kako se na jednom lijepom proplanku dogovara sa ostalim Srbima. Osim toga, oni su čak ispekli i 'prase na ražnju'.</p><h2>'Ne, mi nećemo tu da ostanemo'</h2><p>Prase se cakli na suncu, božanstveno je. Ja sam se oduševila kad sam ga ugledala, jer prase uvek znači svečanost. Ulazimo u kuću gde je sve bilo spremno za ručak. Veljko krene da ih nagovara da ostanu, da ne idu u Bosnu i da se ne potucaju po fiskulturnim salama.(...)Interesantno je da su žene bile najmilitantnije,. Još su muškarci nekako klimali glavom na Veljkove predloge. Ali, žene histerično viču: 'Nećemo pod šahovnicu, nećemo mi da ostanemo kod Tuđmana'.</p><p>Veljka hvata muka od njih. Ovi ljudi su imali lepe kuće, dobro opremljene, pa zašto da idu kada se baš ne mora. A ja znam šta je u Srbiji. U Srbiji je rastur. U Srbiji nema ničega. Krenula selidba. To su potresen scene nad koje se nadvija pitanje: 'Čemu i zašto ovolika ljudska patnja'. Gledam bele autobuse poređane, narod ulazi i čeka kad će da krenu. Pitam vojsku iz UN-a mogu li malo da uđem u autobus, da porazgovaram s ljudima. Probila sam se i pitam jednu ženu: 'Pa gde ste krenuli, jel vi znate kuda idete?'<br/> Ona me gleda, kaže: 'Nemam pojma'.<br/> 'Pa zašto uopšte idete kad nemate pojma gdje idete?'<br/> 'Pa šta ću?', kaže i gleda prilično ravnodušno.<br/> 'Pa šta ne ostanete tu? Ovde je mnogo bolje'<br/> 'Ne, ne, mi nećemo tu da ostanemo'. I tako su iselili.</p><p>Očita namjera hrvatskih vlasti da nakon 'Bljeska' prema srpskim civilima u zapadnoj Slavoniji postupaju blago, smatra autor Barić, za krajinske Srbe bila je primjer hrvatske perfidnosti i pokušaj ponižavanja srpskog naroda. Zato su zapadnoslavonski Srbi, koji su nakon Bljeska ipak ostali u svojim domovima i prihvatili hrvatsku vlast, od ostalih krajinskih Srba ocijenjeni kao osobe koje nisu shvatile da 'Tuđmanovi mafijaši' žele osramotiti i pokoriti Srbe, pa 'preko noći prihvataju šahovnicu' nesvjesni ' privida i obmane'.<br/> </p>