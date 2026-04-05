KONTROVERZA OKO NEKRETNINE

Mussolinijevu ljetnu vilu na Jadranu prodali za 1,2 mil. eura

Piše HINA,
Godine 1934. Mussolinijevi su je kupili i koristili kao ljetnu rezidenciju. Nakon Drugog svjetskog rata, zgrada je postala državno vlasništvo te je kasnije došla u ruke zaklade

Ljetna rezidencija talijanskog fašističkog diktatora Benita Mussolinija na jadranskoj obali prodana je za 1,2 milijuna eura, potvrdile su općinske vlasti u subotu. 

Villa Mussolini, smještena uz obalnu šetnicu Riccione na jadranskoj obali, sada pripada lokalnom vijeću.

Prema riječima gradonačelnice Daniele Angelini, cijena je bila 1,2 milijuna eura.

Vilu, staru više od 130 godina, koristilo je lokalno vijeće kao kulturni i izložbeni centar proteklih godina, no bila je u vlasništvu zaklade.

Angelini je ovu kupovinu opisala kao "dalekovidnu odluku":

"Riccione ne odbacuje svoju kompleksnu prošlost, nego je procesuira kritično putem kulture", rekla je.

Iako je u prošlosti postojala kontroverza glede naziva vile, općina namjerava zadržati naziv Villa Mussolini.

Zgrada je sagrađena oko 1890. godine, kao tipična kuća za odmor na jadranskoj obali.

Godine 1934. Mussolinijevi su je kupili i koristili kao ljetnu rezidenciju. Nakon Drugog svjetskog rata, zgrada je postala državno vlasništvo te je kasnije došla u ruke zaklade.

