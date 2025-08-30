Obavijesti

Sport

Komentari 3
ZA CREMONESE

Praunuk Benita Mussolinija debitirao u Serie A! 'Ovo je za mene ostvarenje sna'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Praunuk Benita Mussolinija debitirao u Serie A! 'Ovo je za mene ostvarenje sna'
2
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Mussolini je sin dugogodišnje zastupnice u Europskom parlamentu Alessandre Mussolini, unuke fašističkog diktatora koji je Italijom vladao od 1922. do 1943. godine

Praunuk talijanskog diktatora Benita Mussolinija, Romano Floriani Mussolini, debitirao je u petak na utakmici Serie A između Cremonesea i Sassuola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pašalić ugostio djecu iz Kaštela u Bergamu VIDEO
Pašalić ugostio djecu iz Kaštela u Bergamu | Video: Jelena Pavković/canva

Mussolini je ušao u igru ​​u 82. minuti kao zamjena za Alessija Zerbina i iznudio kazneni udarac kojim je Cremonese osigurao pobjedu. Najtežu kaznu uspješno je izveo Manuel De Luca, koji je ušao na teren u isto vrijeme kad i Mussolini.

- Previše se stvari dogodilo u prekratkom vremenu. Mislim da nikada neću zaboraviti što se večeras dogodilo. Debi u Serie A oduvijek je bio dio mog sna - rekao je 22-godišnji nogometaš nakon debija za svoju momčad u talijanskoj prvoj ligi.

Serie A - AC Milan v Cremonese
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Mussolini je sin dugogodišnje zastupnice u Europskom parlamentu Alessandre Mussolini, unuke fašističkog diktatora koji je Italijom vladao od 1922. do 1943. godine.

Romano Mussolini ove sezone igra za Cremonese gdje je došao na posudbu iz Lazija, a na leđima dresa mu piše Romano.

U dva kola talijanskog prvenstva Cremonese je upisao dvije pobjede i zasjeo na prvo mjesto na ljestvici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata
VOZNI PARK NAŠIH NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!
ŠTO KAŽETE?

Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!

"Modri" će na Maksimiru dočekati Real Betis, Celtu Vigo, Fenerbahče i FCSB, a u goste ide Lilleu, Maccabiju iz Tel Aviva, Midtjyllandu i Malmöu. Rijeka doma igra protiv Sparte Prag, Celja i AEK-a Larnace, a ide u goste Šahtaru, Lincolnu i Noahu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025