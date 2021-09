Suprug s kojim je bila 14 godina u braku napustio ju je pet dana nakon što je ostala u invalidskim kolicima i nakon što su joj doktori rekli da postoji šansa da više nikad neće moći hodati.

- Nakon što me suprug ostavio u bolnici, moja prijateljica Sara bila mi je kao član obitelji. Brinula se o mojoj djeci i svi su me podržavali tijekom oporavka. U to mi je vrijeme muž bio najpotrebniji - rekla je Riona kojoj nije bilo lako naviknuti se na život u kolicima, posebno nakon toliko godina braka i bez muža s kojim ima četvero djece.

- Prvi put kad sam izašla na ulicu u invalidskim kolicima, mislila sam da me svi gledaju. Mrzila sam to i mrzila sam sebe. Da mi je neko dao izbor, okončala bih svoj život, nisam htjela živjeti – rekla je ona, prenosi The Sun.

Išla je na svakodnevne višesatne terapije, a šest godina nakon nesreće se i zaljubila u svog trenera Keitha Masona (35) s kojim je doslovno - prohodala.

- Vukla sam tijelo, nisam imala osjećaj u nogama, no nije me bilo briga. Hodala sam i to je bilo bitno. U bolnici sam ojačala, uspjela prohodati i nakon četiri mjeseca izašla iz bolnice. Trebalo mi je 25 minuta za 16 koraka, ali to sam napravila za svoju djecu - rekla je.

- Zajedno smo već 11 mjeseci, djeca su ga u potpunosti prihvatila i konačno osjećam da živim život kakav zaslužujem - rekla je Riona koja sada, nakon teških vježbi, može hodati. Dodaje da joj se sreća osmjehnula u ljubavi.

Rionin bivši muž Richard za The Sun je rekao da je razvod htio puno prije nesreće.

- Dok je bila u bolnici, posjećivao sam je koliko sam mogao. Morao sam se brinuti i o djeci, čuvati kuću i ići na posao. S Rionom i djecom sam živio do lipnja prošle godine, a sad smo oboje nastavili dalje - rekao je.