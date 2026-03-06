Obavijesti

POZVALI NA DEESKALACIJU SUKOBA

MVEP: 'Ne razmatramo prekid diplomatskih odnosa s Iranom'

Piše HINA,
Zagreb: Ministar Grlić Radman susreo se s ukrajinskom djecom koja borave u RH u sklopu projekta "Vratimo život bez mina!" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Izraelski veleposlanik ranije je preporučio Hrvatskoj i europskim zemljama da prekinu diplomatske odnose s Teheranom i provjere osoblje iranskih veleposlanstava jer su u većini njih pripadnici Revolucionarne garde

Admiral

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova reklo je Hini da Hrvatska trenutačno ne razmatra prekid diplomatskih odnosa s Iranom nakon što je izraelski veleposlanik Gary Koren uputio taj poziv. 

- Republika Hrvatska u ovom trenutku ne razmatra prekid diplomatskih odnosa s Iranom, unatoč jasnoj osudi Republike Hrvatske napada Irana na susjedne države, te nastavlja pozivati na deeskalaciju kako se sukob ne bi dalje proširio - rekli su Hini u petak iz MVEP-a.

Koren je ranije u petak u intervjuu Hini preporučio Hrvatskoj i europskim zemljama da prekinu diplomatske odnose s Teheranom i provjere osoblje iranskih veleposlanstava jer su u većini njih pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom "prikupljanja obavještajnih podataka" i potpore terorizmu. 

Nakon što je ta izjava izazvala brojne reakcije, među ostalim i oporbenih i vladajućih saborskih zastupnika koji su isticali da Hrvatska sama donosi odluke o vanjskopolitičkim pozicijama, Koren je odbacio kritike da je taj njegov poziv miješanje u suverene odluke Hrvatske. 

- Naravno da je Hrvatska potpuno suverena država koja donosi vlastite odluke u bilo kojem području. Izrael je također suverena država koja donosi vlastite odluke, a to uključuje i pozivanje naših prijatelja na prekid odnosa s iranskim ubilačkim režimom koji je veliku zemlju pretvorio u carstvo zla - objavio je na hrvatskom jeziku Koren na platformi X. 

Veleposlanik je rekao da Izrael ima „značajne razloge za zabrinutost” jer je Iran ranije ovog tjedna „prijetio napadima na izraelska veleposlanstva”.  

- Naša veleposlanstva, diplomati i židovske zajednice bili su više puta meta napada snaga Revolucionarne garde i njihovih posrednika, terorističkih operativaca Hezbolaha - stoji u Korenovoj objavi uz koju je podijeljena montaža naslova svjetskih medija o napadima Irana na Židove (Pariz 2018., Buenos Aires 1992.-1994., Albanija 2018.). Dio njih počinili su iranski diplomati. 

