Ministarstvo za 24sata: Primili smo prosvjednu notu Srbije. Tvrdnje su apsurdne

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji.

Prema vijesti objavljenoj na portalu Večernjih novosti, prosvjedna nota upućena je zbog najgrubljeg miješanja u izbore u Republici Srbiji, kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja u Republici Hrvatskoj, koje se odnosi na unutarnje političke prilike u Srbiji. U noti se ocjenjuje da su neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja na izborne procese, kao i pojedini načini izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji.



- Primili smo notu. Republika Hrvatska se zalaže za slobodu medija. Tvrdnje su apsurdne i imaju unutarnjopolitičku motivaciju i konotaciju - potvrdili su nam iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

O svemu se oglasio i donedavni predsjednik Republike Srbije, a sada nositelj liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić. Izjavio je za televiziju B92 da je dobro što je Ministarstvo vanjskih poslova uputilo prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u izbore u Srbiji, dodavši da je to trebalo učiniti „možda tisuću puta do sada”.

- Važno je da ostane trag da smo znali da se Hrvatska najotvorenije miješala u naš izborni proces. Dakle, uputili smo prosvjednu notu. Samo da kažemo: nijedna se zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao Hrvatska u naše. Nikada. Mislim da bi to ljudima trebalo mnogo toga pokazati, predstaviti i prikazati - rekao je Vučić.

Na teške optužbe reagirao je i ministra mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković na Facebooku.

- Idi bre pa se leči - kratko je poručio ministar Butković.