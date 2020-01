Na 17.500 adresa su poslali uplatnice koje ne treba platiti

Dobio sam rješenje o plaćanju komunalne naknade i osam uplatnica koje treba platiti do 31. prosinca 2019. Zašto šalju nove uplatnice ako komunalnu naknadu redovito plaćam, požalio se Zagrepčanin.

- Zašto su slali osam uplatnica ako sve treba platiti do 31. prosinca? Osim toga, stigle su preporučeno 8. siječnja, što znači da već kasnim s plaćanjem. Kako da nešto platim u prošlosti - ogorčen je.

Uz rješenje i uplatnice u omotnici koja je stigla iz gradskog ureda bilo je i “objašnjenje”. No navode samo da je nova Odluka o komunalnoj naknadi stupila na snagu 8. ožujka 2019. i da je Zagreb podijeljen u devet zona, u kojima se različito plaća ta naknada, prije su to bile mjesne zajednice, a sad su mjesni odbori.

Piše i da je rješenje poslano zbog usklađivanja obračuna, no ne piše što treba napraviti. Na uplatnicama Holdinga koje je čitatelj platio za studeni i prosinac isti je iznos komunalne naknade, pa nije jasno o kakvom se usklađivanju radi.

- Zašto nisu napisali što trebamo napraviti, kao što je to bilo s vodnom naknadom? Hrvatske vode su poslale rješenje o iznosu i plaćanju, no dodali su i papirić s objašnjenjem da prema tom rješenju ne treba ništa raditi jer se vodna naknada plaća na uplatnici s komunalnom naknadom. Iz Grada i Holdinga u objašnjenju nisu napisali što treba učiniti iako su znali da šalju zbunjujuće informacije. Vjerojatno su zato na ‘objašnjenju’ i kontakti za ‘eventualna pojašnjenja’ - dodao je čitatelj.

Naveli su kontakte Gradskog stambenoga komunalnoga gospodarstva, Sektora naplate.

Ako prođe, prođe

Druga čitateljica kaže da je zadnjeg dana 2019. dobila rješenje i uplatnice na kojima je iznos 52,10 kuna kojima je taj dan bio datum dospijeća.

- Nakon višekratnih pokušaja da doznam o čemu je riječ, napokon sam doznala da komunalna naknada nije dvostruko poskupjela i da Gradu nisam dužna 469 kuna nego ‘samo’ 107 kuna jer je moj kvart, umjesto treće, postao druga zona. Umjesto da su poskupljenje odmah obračunali, što je mjesečno manje od 10 kuna, uznemirili su više od 17.000 kućanstava. Sigurno je dio njih poslane uplatnice, u strahu od ovrha ili kamata, u cijelosti uredno platio - ogorčena je druga čitateljica.

Dodala je da se iz ovog nepotrebnog slanja uplatnica vidi prava slika digitalizacije javne uprave. I Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača javili su se Zagrepčani zbunjeni uplatnicama koje su dobili.

- Zašto nisu poslali samo uplatnicu s iznosom koji netko treba platiti umjesto osam uplatnica koje ne treba platiti? Vjerojatno su računali da će ih većina ljudi platiti na pitajući ništa. Pitanje je jesu li uopće smjeli slati uplatnice za nešto što je već plaćeno. Ovako su samo zagušili telefone Holdinga, što je gubljenje vremena - rekao je Tomislav Lončar, tajnik Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Dodao je da iznosi razlika za uplatu nisu veliki, no dio ljudi uplatit će cijeli iznos iako nisu trebali, a dio neće ni znati da su zapravo preplatili i da imaju pravo na povrat.

- Mijenjale su se granice zona, a time i koeficijent zone, koji utječe na obračun, pa su nova rješenja izdana obveznicima kojima je promijenjen iznos. Nakon detaljne provjere ukupno više od pola milijuna obveznika izdano je oko 17.500 rješenja onima koji podliježu izmjenama u obračunu. Uplatnice koje su dostavljene uz rješenje nužno su formirane na puni iznos jer moraju biti usklađene s donesenim rješenjem - odgovorili su nam iz Gradskog stambenoga komunalnoga gospodarstva (GSKG).

Pojasnili su da je u 2018. stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu, a u 2019. stupila je na snagu i nova Odluka o komunalnoj naknadi, nakon čega su morali prilagoditi obračune.

- Zbog promjene obračunske zone nekima je iznos komunalne naknade malo veći od ranijeg, a nekima je umanjen.

Oni koji su komunalnu naknadu do sada redovito plaćali na jedinstvenoj uplatnici Holdinga, ako im je novom Odlukom naknada povećana, moraju platiti samo razliku. Oni kojima je naknada umanjena i preplatili su, mogu tražiti povrat novca ili se izjasniti da se novac preknjiži za buduće obveze - kažu u GSKG.

Pozivaju one kojima nije jasno što moraju napraviti da se jave u GSKG - Sektor naplate naknada, na mail adresu info@gskg.hr s naznakom “rješenje KN” ili na telefone 01 4565-898 i 01 4565-938. Mogu se javiti i u zagrebački Holding centar, Ulica grada Vukovara 41, koji radi od ponedjeljka do petka od 7.30 do 19.30 sati, a subotom od 8 do 12, te na telefon 072 500 400 ili na mail holding.centar@zgh.hr.

- Čitatelj koji vam se javio preplatio je komunalnu naknadu, pa na zajedničkoj uplatnici za prosinac može uplatiti manje - kažu iz GSKG.

No kako će to proknjižiti ako nisu mogli odmah obračunavati veći ili manji iznos?

