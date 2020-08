Na adi rijeke Mure našli polje marihuane od 2 milijuna eura

Slovenske vrtlare nije omeo težak i nepristupačan teren na granici s Hrvatskom. Uzgojili su 2650 bujnih sadnica indijske konoplje. Sad 'grabljaju' u pritvoru

<p>Više od dva milijuna eura vrijedi marihuana koju su zaplijenili policajci iz slovenskog Pomurja.</p><p>Uz pomoć helikoptera za nadzor granice otkrili su jednu od najvećih plantaža na svom prostoru i to na riječnom otoku na Muri nedaleko od mjesta Benica s njihove i Križovca s hrvatske strane.</p><p>Polje su snimili iz zraka, no do njega nije bilo nimalo lako doći.</p><p>Morali su se probijati kroz granje i grmlje da bi na kraju izbrojali 2650 sadnica visine između 80 i 110 centimetara. Kako su napisali u svom izvješću, bile su dobro njegovane i gnojene kako bi dobili što kvalitetniju drogu.</p><p>Od biljaka bi dobili najmanje 600 kilograma marihuane za prodaju te bi od toga i više nego dobro zaradili.</p><p>Zbog granične poljoprivrede uhitili su trojac star između 40 i 48 godina te su ih izveli pred istražnog suca u Murskoj Soboti.</p><p>On im je 5. kolovoza odredio pritvor.</p><p>Helikopter su policajci trebali i za transport droge. Nakon branja sve su trpali u velike vreće. Vezali su ih konopom za letjelicu koja ih je prebacila na kopno do traktora i prikolice koji je potom dokaze prebacio do postaje.</p>