Na Adventu napadnut Daniel Radeta, gađao ga upaljačem i urlao: 'Smrdljiva komunjara!'

Gradskog vijećnika i predsjednika zadarskog Gradskog odbora SDP-a, Daniela Radetu, ponovno su verbalno i fizički napali na Trgu Pet bunara u Zadru. Incident se dogodio u kasnim večernjim satima dok je u gradu trajao Advent, a Radeta je o svemu odmah obavijestio policiju. Ovo je samo posljednji u nizu napada na ovog zadarskog političara.

Radeta je u petak navečer prolazio trgom na kojem i živi kada mu je prišao muškarac te ga bez ikakvog povoda počeo vrijeđati najgorim psovkama. Vikao mu je da je "smrdljiva komunjara, j... mater komunjarsku, cigane", pljunuo na njega te ga gađao upaljačem. Šokirani Radeta odmah je pozvao policiju, piše Zadarski list.

Iz PU zadarske su potvrdili kako je oko 23.45 sati na Trgu Pet bunara došlo do narušavanja javnog reda i mira. Muškarca su uhitili i priveli u službene prostorije gdje su mu alkotestiranjem utvrdili prisutnost alkohola u organizmu. Protiv njega je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, konkretno zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja.

Nedugo nakon napada, Radeta se oglasio i na društvenim mrežama gdje je upro prstom u sam vrh države, optužujući ih za stvaranje atmosfere linča. Incident je izravno povezao s nedavnim izjavama premijera Andreja Plenkovića i njegovih ministara.

- Nakon što su premijer Andrej Plenković i ministri Glavina, Medved i Anušić prosvjed protiv nasilja nazvali “projugoslavenskim skupom”, društvena klima dodatno je zatrovana. Rezultat takvih izjava vidljiv je i u članku koji dijelim u ovoj objavi.

Takve poruke ne doprinose smirivanju tenzija. Naprotiv, stvaraju atmosferu u kojoj se normalne građane etiketira i stigmatizira, dok se nasilnicima šalje opasna poruka da je njihov radikalizam poželjan. I, nažalost, u tome su uspjeli. Ovo više nije pitanje dnevne politike, nego elementarne sigurnosti i odgovornosti ljudi koji predstavljaju institucije na najvišim funkcijama.

Umjesto da osudi nasilje i pošalje jasnu poruku da je ono neprihvatljivo, Vlada RH i premijer Plenković izabrali su put optuživanja i etiketiranja građana koji traže normalnu, sigurnu i civiliziranu Hrvatsku. Strašno je što se takve stvari događaju, gotovo svakodnevno, u mom gradu, u mom dvorištu, pred mojim stanom, upravo zbog neodgovorne politike koju provodi ova Vlada RH na čelu s Plenkovićem - navodi Radeta u objavi.