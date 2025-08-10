Volodimir Zelenski, kojega se Washington polako ali sve očitije odriče, nije ni pozvan na sastanak na kojemu će se odlučivati o sudbini zemlje koju vodi. On ne želi potpisati, pa čak ni parafirati, ono što mu se nudi
PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+
Na Aljasci ćemo, vjerojatno gledati Trump show. Ukrajinci će ga vidjeti samo na TV-u...
Donald Trump pristao je na rusku okupaciju velikog dijela Ukrajine (s Krimom je to područje tek nešto manje od Engleske) ali kako bi to bio presedan, priznanje ipak ne bi bilo "de iure" nego "de facto". Dakle, Kijev bi se trebala odreći teritorija na 50 ili 99 godina i - mirna Ukrajina.
