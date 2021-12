Grumen zlata teži od 9 kilograma prodan je u srijedu na dražbi za 750.000 dolara, objavio je Heritage Auctions sa sjedištem u Teksasu.

Nazvan "Stoljetni zlatni grumen Aljaske", zato što je pronađen na 100. godišnjicu Zlatne groznice Klondike, taj je grumen zlata najveći iskopan u povijesti Aljaske, objavila je aukcijska kuća.

Pronašao ga je Barry Clay 1998. godine blizu grada Ruby na zapadu Aljaske, u rudniku Swift Creek.

Dimenzije zlatnog grumena su 17x14,5x11 centimetara, a težak je 9,13 kilogram. Ime novog vlasnika nije objavljeno.

Potraga za zlatom traje više od 160 godina na Aljasci.

Zlatna groznica Klondike nazvana je prema rijeci, pritoci Yukona na sjeverozapadu Kanade koju su prozvali zlatonosna jer je u njoj i pritocima (Bonanza Creek, Rabbit Creek) otkriveno zlato, što je privuklo mnoge doseljenike, prema Hrvatskoj enciklopediji.

Procjenjuje se da je u to područje pristiglo gotovo 100.000 tragača za zlatom od 1896. do 1899. godine.

Zlato su ondje pronašli lokalni rudari 16. kolovoza 1896., a kada je vijest došla do Seattlea i San Francisca izazvala je pravi stampedo ljudi koji su se željeli obogatiti. Nekima od njih to je pošlo za rukom, no većina nije bila te sreće.

Zlatna groznica ovjekovječena je u brojnim filmovima, u književnosti i fotografijama.