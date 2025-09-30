Na Bajakovu ih ulovili s 37 kg duhana za lule: Uhitili dvojac, kaznili ih s gotovo 20.000 eura

Carinici su na graničnom prijelazu Bajakovo u ponedjeljak uhitili državljanina Turske koji je pokušao prokrijumčariti 37 kilograma melase za vodene lule.

- Prilikom ulaska u carinsko područje Europske unije, vozač osobnog vozila austrijskih registarskih oznaka, državljanin Republike Austrije, prevozio je 17 kilograma duhanske melase za vodene lule, a suvozač, državljanin Turske, 20 kilograma iste robe, pri čemu nisu ispunili zakonsku obvezu deklariranja predmeta oporezivanja trošarinama carinskom tijelu - navode.

Melasa je bila smještena u prtljažniku vozila.



- Za počinjeni prekršaj stranim državljanima izdani su prekršajni nalozi, a austrijskom vozaču izrečena novčana kazna u iznosu od 8.890,00 EUR, dok je turskom suvozaču izrečena novčana kazna u iznosu od 10.500,00 EUR. U oba slučaja pronađena roba je oduzeta - zaključuje carina.