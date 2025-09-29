FOTO Srbin pokušao prošvercati 120.000 cigareta u Hrvatsku

Carinski službenici Službe za mobilne jedinice Osijek spriječili su u četvrtak, 25. rujna 2025., pokušaj krijumčarenja velike količine cigareta na graničnom prijelazu Erdut.

Tijekom pregleda teretnog vozila i prikolice srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije, u zapakiranim kutijama pored prijavljene robe pronađeno je 120.000 komada cigareta marke Winston Legend Blue. Na pakiranjima su se nalazile akcizne markice Republike Kosovo.

Foto: Carinska uprava

S obzirom na okolnosti, protiv vozača je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Izbjegavanje carinskog nadzora“ iz članka 257., stavka 1. Kaznenog zakona. Pronađena roba privremeno je oduzeta.