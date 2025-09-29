Obavijesti

UHVATILA GA CARINA

FOTO Srbin pokušao prošvercati 120.000 cigareta u Hrvatsku

Piše Antonela Šaponja,
FOTO Srbin pokušao prošvercati 120.000 cigareta u Hrvatsku
Foto: Carinska uprava

U zapakiranim kutijama pored prijavljene robe pronađeno je čak 120.000 komada cigareta marke Winston Legend Blue

Carinski službenici Službe za mobilne jedinice Osijek spriječili su u četvrtak, 25. rujna 2025., pokušaj krijumčarenja velike količine cigareta na graničnom prijelazu Erdut.

Tijekom pregleda teretnog vozila i prikolice srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije, u zapakiranim kutijama pored prijavljene robe pronađeno je 120.000 komada cigareta marke Winston Legend Blue. Na pakiranjima su se nalazile akcizne markice Republike Kosovo.

Foto: Carinska uprava

S obzirom na okolnosti, protiv vozača je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Izbjegavanje carinskog nadzora“ iz članka 257., stavka 1. Kaznenog zakona. Pronađena roba privremeno je oduzeta.

Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH
OTIŠLI SLAVITI U ČAPLJINU

Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH

Dok su liječnici pružali pomoć djevojci (30), neslužbeno doznajemo da su svatovi napustili Hrvatsku te su otišli u Čapljinu gdje se nastavilo svadbeno slavlje.
Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'
O NJEMU SNIMILI DVA FILMA

Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'

Nakon gostovanja u Nedjeljom u 2 donosimo životnu priču Alena Muhića. Danas radi kao medicinski tehničar u bolnici u kojoj je i rođen. Tada su ga udomili domar bolnice Muharem i njegova supruga Advija. 'Oni su mi pokazali da obitelj ne određuje krv, već srce', kaže Alen
Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede
'SVE SMO POKUŠALI'

Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede

Nakon što je žena pogođena signalnom raketom na vjenčanju u Šibeniku, liječnici iz Opće bolnice Šibenik opisali su kako je izgledala borba za njezin život

