<p>Sva su biračka mjesta uredno otvorena i početak glasovanja protječe u redu, kažu u DIP-u.</p><p>Izlaznost je u 12:00 u Hrvatskoj bila 18,09 posto, javilo je Državno izborno povjerenstvo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković i Bernardić se izmotavaju</strong></p><p>Taj postotak je manji nego prije četiri godine. Naime, na prošlim parlamentarnim izborima 2016. godine do 11.30 sati izašlo je 18,89% građana. </p><p>Ukupno je glasovao 619.961 birač, što je oko 20.000 ljudi manje nego 2016. godine, a čak 65.000 birača manje nego 2015. godine. Ako se uzmu podaci u isto vrijeme i po prijavama biračkih mjesta. </p><p>Međutim, postoji jedna "caka". Uzmimo ovu godinu i upravo objavljene podatke. </p><p>I jasno je da je više ljudi izašlo na izbore nego je to prikazalo Državno izborno povjerenstvo, ali razlog greške je što nisu svi birački odbori poslali podatke. Naime, DIP je objavio da je izlaznost 18,09 posto za Hrvatsku u kojoj je upisano 3,674 milijuna birača. To daje broj od 664.626 birača koji su glasali do 11.30.</p><p>Na stranicama DIP-a pak stoji da je glasovalo 619.961 birač. I to zato što iz svih izbornih jedinica nisu primili podatke. Ukupno je broj birača dojavilo 94,88 posto biračkih mjesta., a najmanje je dojava iz 10. izborne jedinice, gdje je izlaznost dojavilo 89, 24 posto biračkih mjesta. </p><p>Dakle, iako je broj upisanih birača 3,674 milijuna, dojavljeno je za njih 3,427 milijuna.</p><p>Tu nastaje zbrka kada se uspoređuje i s prošlim izborima. Jer primjerice, dopredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić Križanić je rekla da je izlaznost 2016. godine bila 18,89 posto. Na službenim stranicama DIP-a, kada se gleda usporedba ovih i prošlih izbora, piše da je izlaznost 2016. bila 19,16 posto. Jer su očito uzeli konačne podatke, a u trenutku objave ni prije četiri godine nisu svi poslali podatke. </p><p>Više o tijeku izbora možete pročitati <a href="https://www.24sata.hr/news/otvorena-prva-biralista-glasuju-i-zarazeni-i-biraci-u-samoizolaciji-703913" target="_blank">OVDJE.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Gužve na biralištima</p>