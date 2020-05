Na Braču danas 22 zaražena: 'Na ulicama nema žive duše'

Na Braču traje sastanak otočnog sa županijskim stožerom. On bi se, predviđaju sudionici, mogao odužiti i do nekoliko sati. Situacija je neizvjesna dok se čeka još na desetke nalaza.

Oko 13 sati stiglo je priopćenje u kojem piše da je, nakon brojki koje su ujutro objavljene, na Braču sada pozitivno još 12 ljudi.

I to iz Nerežišća 6, Bola 2, Pučišća 3 i Supetra 1.

A ujutro ih je bilo iz Nerežišća 7, Pučišća 2 i Supetra opet 1, što znači da je samo s današnjim danom Brač dobio 22 novooboljela. A Hvar, Split i Sinj po jednog.

Posebno je napeto u Nerežišćima gdje je najveći broj oboljelih, a smatra se da od tamo i nulti pacijent na otoku.

Ulice su potpuno prazne, a ljudi su u kućama. Čak i sada, nakon što je jučer obavljeno dezinficiranje trgova i općinskih prostorija, a Ivana Marković, SDP-ova gradonačelnica Supetra prilično decidirano optužila Klinički bolnički centar Split za puštanje tog nultog pacijenta s koronavirusom.

Jer, kad je došao u bolnicu, na Kliniku za srčane bolesti, uopće nije imao Covid.

Markovićka je apelirala pritom da se raspusti županijski Stožer civilne zaštite. Njihov načelnik, dožupan Luka Brčić, reagirao je priopćenjem u kojem tu njenu izjavu naziva sramotnom. Dodaje da je dana po naređenju iz vrha njene stranke, SDP-a.

Političko prepucavanje počelo je dok su predstavnici prozvanog županijskog Stožera bili na Jadrolinijinom trajektu, na putu za Supetar. Da se nađu s članovima otočkog stožera.

Njega čine svi načelnici i gradonačelnici, ali ne i Markovićka jer je ona u samoizolaciji. Kao i dio kolega iz Grada. Bili su u kontaktu sa osobama koje su bile u kontaktu s osobama koje su zaražene. Ako pratite.

Sve to ne zanima previše mještane Nerežišća, mjesta poznatog po Lovri Kuščeviću, a koji su sada, kako smo doznali, u popriličnom strahu.

Prvozaraženi je rođen 1939. godine. Čim je došao iz bolnice kući, rodbina i prijatelji počeli su ga obilaziti.

Među njima je i bliža rodica čije ime nećemo spominjati, ne zato jer nije htjela, nego zato što su Nerežišća jako malo mjesto, pa je bolje ne otkrivati identitete aktera. Ona nam je odgovorila na pitanje kakva je sada situacija:

- Nije baš doba. U samoizolaciji su svi koji su bili kod njega. Prijatelji i rodbina čuvali su ga deset dana dok nije prebačen u starački dom u Supetru. Sad su se neki zarazili, a neki nisu - kratko će gospođa.

Zaista, navodni nulti pacijent trenutno je u Domu za starije i nemoćne u Supetru, gdje je kako doznajemo, smješten u zasebni dio objekta i nema kontakta s drugim štićenicima.

Rodica oboljelog nastavlja priču:

- Sada na ulicama nema ni žive duše, ali do jučer su šetali na sve strane. Ode van malo ko nosi maske i rukavice jer sve je to stariji svit i ne da in se to nabavljat ni stavljat. A posebno sad kad su mjere popustile. Ko je moga očekivat da će baš do nas ovo doći? Mi smo tu zabijeni, nije ode ni prometno, imamo koza, ovaca, nešto malo svita... - čudi se naša sugovornica.

Primjetila je da su ovih dana ispred lokalnog dućana, preko puta zgrade Općine, kao i prije sjedili mještani s pivom na klupi.

- I ja san tada mislila, neš ti prošlo je, šta ima veze, ali evo izgleda da nije - dodaje Nerežišćanka. Za ostala pitanja uputila nas je na načelnika, a on je rekao da sačekamo dok prođe zasjedanje Stožera. Pa evo, čekamo.

Gradonačelnica stavila apel na Facebook

Podsjetimo, Ivana Marković putem svog Facebook profila apelirala je na nacionalni stožer da raspusti županijski koji joj upravo stiže u goste.

Napisala je i ovo: "ono što je potvrđeno je da je nulti pacijent ipak taj koji je otpušten iz bolnice te je isti pozitivan", optužujući tako KBC Split za puštanje zaraženog pacijenta na otok koji je zatim raširio koronavirus družeći se sa svojim prijateljima i rodbinom.

Nije dugo trebalo čekati na reakciju prozvanih.

Politička prepucavanja

Dožupan Luka Brčić poslao je priopćenje u kojem tu izjavu naziva sramotnom:

- Sramotna je današnja izjava gradonačelnice gdje se stavlja u ulogu struke tvrdeći da je nulti pacijent upravo osoba koja je otpuštena iz KBC-a Split, dok ljudi iz struke još uvijek rade epidemiološke izvide. Potvrdu ovakvih teza i nalog da to javno objavi, jedino je mogla dobiti iz vrha SDP-a, koji već danima kontinuirano vodi prljavu kampanju preko zaraženih osoba sa područja naše županije. Kao što smo i naveli, kada je bilo vrijeme pozivanja na oprez, gradonačelnica se zalagala za popuštanje donesenih mjera umjesto da bude predvodnica strogog pridržavanja epidemioloških uputa, šaljući time krivu poruku svojim sugrađanima - poručio je HDZ-ov Brčić.

Gradonačelnicu optužuje da je u nekoliko navrata tražila otvaranje uslužnih djelatnosti. Podsjeća na njenu izjavu od 07. travnja ove godine u kojoj traži otvaranje frizerskih salona, pedikura i slično. Govori da je Markovićka time htjela predvoditi liberalizaciju mjera, "dajući sebi za pravo ulogu struke što je eklatantan primjer miješanja politike u struku".

Osim političkih prepucavanja, dobili smo i priopćenje KBC-a Split iz čijeg se odgovora upućenom 24sata može isčitati da smatraju kako taj čovjek nije nulti pacijent na Braču. Kažu da je muškarac rođen 1939. godine bio hospitaliziran na Klinici za bolesti srca i krvih žila od 11 do 17. travnja zbog srčanih tegoba:

- Kod prijema i tijekom boravka u bolnici nije imao nikakve simptome koji bi upućivali na infekciju koronavirusom , a također je i epidemiološka anamneza za ovu infekciju bila negativna - poručuju iz bolnice. Dalje kažu da je po povratku u mjesto stanovanja, a zbog kontakta s osobom kojoj je dokazan COVID-19, on testiran 7. svibnja i nalaz je pozitivan.

- Epidemiološkim izvidom na Klinici nije utvrđena niti jedna činjenica koja bi upućivala na sumnju da je bolesnik mogao biti inficiran za vrijeme boravka u bolnici - poručuju iz KBC-a. Dodaju da obzirom da bolesnik i dalje nema simptome koronavirusa, nemoguće je iti približno odrediti kada se i od koga zarazio.

- Budući da je od otpusta iz bolnice do testiranja prošlo 20 dana, ostaje mogućnost da je bolesnik zaražen nakon otpusta iz bolnice.

