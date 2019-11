'Na coolingu sam, uzela sam 6+6 pa ćemo vidjeti što dalje'

Ovo je izvrstan spoj onoga što smo nekad razgovarali, dok sam ja još bila u Vladi. Obzirom na ono i što je Vlada počela raditi, a to je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, vidim velike poveznice i onoga što je predsjednica predložila i ranije na sastancima i sada u programu i zaista mislim da je on najbolji od svih kandidata, rekla je novinarima bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac komentirajući predstavljanje programa Kolinde Grabar Kitarović.

.- Meni se najviše sviđa drugi prioritet, koji se odnosi na razvoj Hrvatske. Mislim, to je nešto čime sam se bavila zapravo od prvog dana i to je nešto što je sigurno, po meni, najvažnije. Ne umanjujem ni važnost drugih prioriteta - rekla je Žalac i opisala čime se bavi nakon što je prestala biti ministrica.

- Ja sam na svim sastancima koje je stranka imala, a što trenutno radim? Planiram budućnost i na coolingu sam, kako kažemo. Obzirom na obnašanje dužnosti koje je završilo, uzela sam 6+6 mjeseci pa vidjet ćemo -rekla je.