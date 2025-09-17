NA DANAŠNJI DAN Četnici su zauzeli Peruću. Hrvatska završila veliku akciju 'Maestral'

Sredina rujna nikad nije bila obična – 17. rujna kroz povijest obilježili su iznimni ljudi i dramatični događaji!



Krenimo s glazbenim zvijezdama: Na današnji dan rodio se Miljenko Prohaska (1925.), legendarni hrvatski kontrabasist, skladatelj i dirigent, a 1973. napustila nas je Marijana Radev, mezzosopranistica čiji je glas odzvanjao i u slavnoj milanskoj Scali! Tu je i Krešimir Baranović, šibenski maestro koji je hrvatsku operu podigao na svjetski nivo i prvi na naše pozornice doveo Musorgskog, Šostakoviča i Stravinskog.



Ljubitelji književnosti danas slave rođendane Vladana Desnice (1905.), autora realističko-naturalističkih romana, i Kalmana Mesarića (1900.), pisca i redatelja iz Preloga.



Nažalost, 17. rujna 1991. Hrvatska je bila na udaru – JNA je izvodila zračne napade na Zagreb, Novsku i Šibenik, a borba za vojarne i gradove poput Osijeka, Vinkovaca i Vukovara bila je žestoka. Agresor je zauzeo hidroelektranu Peruća i izvor vode kod Biograda, dok je Drniš ostao bez čak 17.000 stanovnika.

No, hrvatske snage su odgovorile – osvojena je zloglasna baza JNA „Poligon C” u Osijeku!

Kao da to nije dovoljno za jedan dan, 1995. završila je i velika operacija „Maestral”, kojom su Hrvatske snage, HVO i Armija BiH promijenile povijest regije.

A u svijetu? 1787. u Philadelphiji je potpisan američki ustav – najstariji još važeći ustav na svijetu. Kraljevski rođendani: 1387. rodio se engleski kralj Henrik V., a 1638. francuski Luj XIV. Glumački svijet pamti rođendane Lauren Bacall i Petera Falka, dok su ljubitelji glazbe slavili Charlieja Byrda.

Na današnji dan, povijest je pisala note, romane, ali i izdržala oluje rata. Sretan 17. rujna, dan kad kultura i hrabrost idu ruku pod ruku!

