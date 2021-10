Saborski zastupnici su ovotjedno zasjedanje započeli dan ranije, već u utorak, kako bi raspravili prijedlog izbora ravnatelja HRT-a i sutra ga izglasali obzirom da u četvrtak istječe rok predviđen za izbor ravnatelja. Na početku sjednice su se osvrnuli na aktualne teme. Šef Mosta Božo Petrov na rast cijena, a i ostali nakon njega.

'Vujčić se uklopio u Muppet Show'

- Mi smo upozoravali cijelo vrijeme na ozbiljnost situacije, na rast cijena prehrambenih proizvoda i energenata - istaknuo je podsjetivši kako je Most prikupio i potpise za dolazak guvernera HNB-a Borisa Vujčića u Sabor.

- Prisilili smo ga dođe ovdje i čuli od njega, kao što čujemo od Vlade, da se ništa ne događa, ni jedno konkretno rješenje nije ponudio. Uklopio se u ovaj Muppet Show. A onda je 10 dana kasnije izjavio, onako nonšalantno, da bi svima onima kojima su krediti u euru i nemaju fiksnu kamatu, krediti mogli skočiti za 10-20 posto - istaknuo je upitavši zašto to nije onda rekao njima u Saboru.

- Je li stvarno moguće da mu se prosvijetlila pamet u roku 10 dana i da on to nije znao kad je bio u Saboru? Ako nije znao, onda nije za ovu funkciju, a ako je, onda se Vlada i oni koji su postavili te ljude, ponašaju pokvareno prema javnosti. Imamo na pomolu ekonomsku oluju, a što su konkretno država i HNB napravili po ovom pitanju? Uzmite minimalnu plaću kojom se dičite da ste ju povećali, živite s njom mjesec dana pa mi recite da ste nešto napravili - poručio je.

'Ministar obećava nešto što zakonom ionako mora napraviti'

Katarina Peović u ime Kluba Radničke fronte i HSS-a podsjetila je kako je ministar rada Josip Aladrović prošli tjedan nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća sazvane zbog rasta cijena najavio kao pomoć u ovoj situaciji povećanje minimalne plaće.

- Do kraja listopada se po zakonu mora dići minimalna plaća, dakle Aladrović nam obećava što mora zakonom i napraviti - poručila je upozorivši kako će se o Zakonu o minimalnoj plaći na Odboru sutra raspravljati u isto vrijeme kad je na dnevnom redu i glasanje.

- A treba naglasiti kako će Zakon omogućiti pored postojećih zakonskih mogućnosti da se radnicima isplati plaća manja od minimalne, ako postoji kolektivni ugovor omogućeno je da im se plaća isplati u manjem iznosu u onim industrijama gdje će se u pojedinim mjesecima raditi više, a u pojedinim mjesecima manje. Vlada je dala svoje mišljenje na Uredbu EU, koja se odnosi na premreženost kolektivnih ugovora i minimalne plaće od 70 posto, odgovorivši da je to nedostižan ideal. Vlada ni ne misli dizati minimalnu plaću - poručila je.

'Ograničavanje cijena tek nakon presude Vrhovnog suda'

Zastupnica Centra, Marijana Puljak, također se osvrnula na prošlotjednu sjednicu GSV-a, nakon koje su išle izjave iz Vlade da će se na rast cijena goriva reagirati ukoliko bude potrebe.

- Samo 24 sata kasnije Vlada ograničava cijene benzina i dizela. Što se dogodilo za takav zaokret? Je li možda presuda Vrhovnog suda razlog za to i kako bi se skrenula pažnja s činjenice da nam zemlju vodi osuđena stranka za korupciju - upitala je naglasivši kako su trošarine na gorivo reket za građane.

- Kad se cijene goriva odmrznu, sve ono što su izgubili distributeri će naplatiti krajnjim potrošačima. Uvijek ispaštaju građani - kaže.

'Vladine mjere često su uzrok problema, a ne rješenje'

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta istaknuo je kako su vladine mjere često uzrok problema, a ne rješenje.

- Zašto druge vlade u EU ne zamrzavaju cijene goriva? Mnogi stručnjaci upozoravaju na posljedice te odluke i da može doći do poremećaja kvalitete i kvantitete tih proziva. Vlada izravno utječe na ponudu i potražnju. Postavlja se pitanje zašto isto to ne primjenjuje na drugo, primjerice na tržište nekretnina ako je to tako jednostavno? Zato što nije jednostavno. I ova odluka može izazvati više štete nego koristi - istaknuo je i pozvao Vladu da smanji trošarine na gorive.

'Magistar majstor Plenković'



SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić osvrnuo se na ponašanje premijera, "magistra majstora", kako ga je nazvao, Andreja Plenkovića.

- HN, što i treba raditi kao neovisna institucija, predviđa da bi moglo doći do porasta kamata i da postoji opasnost. I onda Plenković kaže da to nije tema i valjda bi trebala nestati iz javnog prostora - istaknuo je dodavši kako je Vlada prvo ograničila cijene goriva, umjesto da je smanjila trošarine.

A nakon što si je premijer Plenković jučer u zadatak dao narodu otvoriti oči naglasivši im da moraju znati da su i oporbena desnica i ljevica potpuno isti, osvrnuvši se na akciju oporbe prošlog tjedna i opstrukciju rada Sabora, Hrvoje Zekanović u ime Kluba Suverenista imao je potrebu naglasiti kako se on nije ujedinio s ljevicom.

- Mi ne podržavamo ovu trenutnu Vladu, HDZ i njihove prijatelje iz SDSS-a i sutra ćemo glasovati protiv prijedloga da se Robert Šveb postavi za ravnatelja HRT-a jer smatramo da je to kandidat koji se ne smije izabrati. No, u Saboru ne postoji nikakva ujedinjena oporba, mi se nismo ujedinili s nikim. Kad se ovdje okupi društvance oko govornice, Suverenisti nisu tu i ne izvode cirkus - poručio je Zekanović dodavši kako je to bio cirkus, a da se Suverenisti bore za dignitet Sabora.

A ako je oporba ujedinjena, dodao je, onda će podržati njihovu inicijativu za referendumom protiv uvođenja eura.