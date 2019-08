'Nađevi pogotci bili su precizni, a otkrio ga je njegov mobitel'

Alen Klabot, zapovjednik specijalne policije koji je rukovodio potragom za šesterostrukim ubojicom s Kajzerice otkrio je kako su ga uspjeli locirati.

– Do počinitelja je dovela krim analitika, odnosno krim policija koja je analizom mobilnih signala došla do podatka da se on nalazi na području na kojem je potom i lociran. Stožer je izdao zapovijed. Nekoliko pripadnika timova Antiterorističke jedinice Lučko krenulo je u tom pravcu. Kad su uočili vozilo započeli su sa standardnim operativnim procedurama. Zatekli su vozilo prema Brezovici, prema jednoj od mogućih lokacija na kojem je on po našim saznanjima planirao otići, otkrio je za Dnevnik Nove TV.

Nađ je ubojstvo počinio pištoljem u čiji spremnik ne stane puno metaka.

– Ima spremnika s manje i više metaka. Ali to nije bitno. Bitno je da je on bio spreman. Pogodci su bili precizni. Radilo se o izuzetno opasnoj osobi. Stoga je i reakcija stožera bila da se odmah uključi najelitnija antiteroristička jedinica Lučko i da se tom problemu pristupi maksimalno ozbiljno – rekao je Klabot te istaknuo da policija takve počinitelje što prije locira i blokira. – On je mogao u međuvremenu konsolidirati svoja razmišljanja, završiti u Arena centru i tamo napraviti veći problem od ovog.

- Zato je kaže, brza i dobra koordinacija jedinica različitih policijskih rodova, iznimno važna. 'Upravo tu možemo spriječiti daljnje i moguće žrtve', dodao je.