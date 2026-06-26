Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS

Na gradilištu u Splitu poginuo radnik, na njega pala dizalica

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Na gradilištu u Splitu poginuo radnik, na njega pala dizalica
Foto: PU požeško-slavonska

Uzrok pada dijela dizalice i sve okolnosti nesreće bit će utvrđeni kriminalističkim istraživanjem i nalazima nadležnih službi

Radnik je smrtno stradao nakon pada dijela dizalice u petak oko 10.15 sati na gradilištu u splitskom naselju Pazdigrad, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

Na mjesto nesreće odmah su izašle žurne službe, a o događaju je obaviješten i Državni inspektorat, Područni ured Split, Služba za nadzor zaštite na radu, koja će utvrditi okolnosti nesreće i moguće propuste u provedbi mjera zaštite na radu.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetnika.

Uzrok pada dijela dizalice i sve okolnosti nesreće bit će utvrđeni kriminalističkim istraživanjem i nalazima nadležnih službi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šef DHMZ-a za 24sata: 'Bit će još gore, evo kada se kod nas očekuje 50 stupnjeva...'
IVAN GUTTLER

Šef DHMZ-a za 24sata: 'Bit će još gore, evo kada se kod nas očekuje 50 stupnjeva...'

U Hrvatskoj su do sada najviše temperature izmjeren u Pločama 42,8 stupnjeva u kolovozu 1981 godine, rekao nam je šef DHMZ-a...
VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion
POGLEDAJTE SNIMKU!

VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion

Automobil prilazi stadionu u Torontu, uoči utakmice Vatrenih. Vozač redaru govori: 'Ministar of Kroejša!'. A kraj njega sjedi Mladen Grdović. Nadrealne scene pogledajte sami. Čovjek stvarno živi bolje nego ministar
'KO ŽIV, 'KO SKUHAN Pali klimu! Pogledajte što dolazi u nedjelju
TOPLINSKI UDAR

'KO ŽIV, 'KO SKUHAN Pali klimu! Pogledajte što dolazi u nedjelju

Danas Hrvatsku očekuje pretežno sunčano i izuzetno vruće vrijeme, s temperaturama koje dosežu i 36°C. Povremeno je moguća umjerena naoblaka i rijetki lokalni pljuskovi u unutrašnjosti Dalmacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026