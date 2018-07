Na Hvaru su već 32 stupnja: 'Vrućina je opasna, pazite se'

Nastavlja se razdoblje sunčanog i vrućeg vremena. Jutro u Hrvatskoj osvanulo je sunčano s vrlo visokim temperaturama, osobito na Jadranu. Tako je na Hvaru u 8 sati izmjereno čak 32 stupnja, na Mljetu, Splitu i Rabu 30. Tek stupanj ili dva niža temperatura jutros je u Zadru, Šibeniku, Crikvenici...

Na kontinentu je nešto ugodnije pa tako Zagreb jutros mjeri 26, Karlovac i Bjelovar 23, Slavonski Brod 21...

Danas će biti pretežno sunčano i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka pljuskova praćenih grmljavinom bit će ponajprije u Slavoniji i Baranji. Vjetar većinom slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu prijepodne umjerena bura vjetar, potom sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 31 i 36 °C, javlja DHMZ.

Sutra također sunčano i vruće, ali uz dnevni razvoj oblaka osobito u unutrašnjosti bit će lokalnih pljuskova i grmljavine, posebice u Slavoniji i Baranji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro bura, danju maestral. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na obali i otocima od 22 do 26 °C. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 °C.

Vruće i uglavnom sunčano vrijeme u cijeloj zemlje zadržat će se najmanje do početka sljedećeg tjedna.

Izdano upozorenje za opasno vrijeme

Danas su za cijelu zemlju na snazi upozorenja. Dok je za većinu Hrvatske izdano žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme, na riječkom i splitskom području na snazi je narančasto upozorenje za opasno vrijeme.

Upozorenja su izdana zbog vrlo visokih temperatura i toplinskog vala te temperatura koje će u pojedinim dijelovima zemlje rasti do 36 stupnjeva Celzijevih.

"Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi", upozorava DHMZ.