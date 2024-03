Na istoku zemlje i dalje kiša, u ostatku Hrvatske sunčano. Zbog bure su aktivirali meteoalarm

Na istoku Hrvatske prevladavat će oblačno te mjestimice padati kiša, osobito u prvom dijelu dana. Drugdje će biti djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Ujutro će biti ponegdje magla, ponajprije u središnjim predjelima. Puhat će slab vjetar, na istoku umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i bura, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Foto: DHMZ

Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, duž obale i na otocima od 7 do 11 °C. Najviša dnevna većinom između 12 i 17 °C. Na snazi je meteoalarm za dvije regije - Srednju i Južnu Dalmaciju zbog pojačane bure s najjačim udarima do 75 kilometara na sat.

Pogledajte prognozu po gradovima

Prognoza do vikenda

Bit će djelomice, u četvrtak duž obale i pretežno sunčano, a u unutrašnjosti tijekom jutra mjestimice magla. U promjenjivo oblačnu subotu ponegdje će padati kiša. Vjetar će na kopnu biti slab, na istoku u četvrtak i umjeren sjeverozapadni, u petak posvuda jugozapadni.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će povremeno puhati umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak, a u subotu jugo. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati, do petka u unutrašnjosti svježija jutra.